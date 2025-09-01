Kad ćete sljedeći put uživali u šalici čaja, kave ili omiljenom gaziranom piću, trebali biste znati da se u njemu vjerojatno nalazi i značajan broj mikročestica plastike. Novo recenzirano istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta u Birminghamu, objavljeno u časopisu Science of the Total Environment, ukazuje na to da je ovaj problem rašireniji nego što se dosad mislilo..

Topli napitci kao glavni izvor kontaminacije

Znanstvenici su analizirali 155 uzoraka pića 31 popularne marke u Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući napitke u jednokratnim čašama, flaširane sokove i energetska pića u limenkama. Koristeći naprednu mikro-FTIR spektroskopiju za mjerenje čestica veličine od 10 do 157 mikrometara, otkrili su da su topli napitci primarni izvor mikroplastike.

U prosjeku, vrući čaj sadržavao je oko 60 čestica mikroplastike po litri, dok je vruća kava imala otprilike 43. Zanimljivo je da su hladne verzije istih napitaka imale znatno manje čestica - ledeni čaj 31, a ledena kava 37 po litri. Tim je također primijetio da viša cijena ne jamči čišći proizvod.

"Zanimljivo, najskuplja marka čajnih vrećica pokazala je najviše koncentracije MP-a... značajno premašujući one primijećene u jeftinim čajnim vrećicama. Ova otkrića proturječe uobičajenoj pretpostavci da viša cijena korelira sa zdravijim proizvodima."

Koliko mikroplastike dnevno unesemo?

Istraživači su utvrdili jasan obrazac koji pokazuje da toplina ubrzava oslobađanje plastičnih čestica iz ambalaže. Međutim, mikroplastika je pronađena i u hladnim pićima. Voćni sokovi u prosjeku su imali 30 čestica po litri, energetska pića 25, a gazirana pića 17. Najčešće otkriveni polimer bio je polipropilen, koji se koristi za poklopce i obloge čaša, a slijedili su ga polistiren i PET, uobičajen u bocama.

Kako bi procijenili stvarnu izloženost, znanstvenici su anketirali više od 200 odraslih osoba o njihovim navikama pijenja. Procjenjuje se da dnevni unos iznosi oko 1.7 čestica mikroplastike po kilogramu tjelesne težine za žene i 1.6 za muškarce. To za prosječnu ženu u Ujedinjenom Kraljevstvu znači unos od oko 114 čestica dnevno, i to samo iz pića.

Cilj ovih otkrića nije izazvati paniku, već podići svijest. Potrošačima se savjetuje da, kad je to moguće, biraju staklenu ili metalnu ambalažu te izbjegavaju izlaganje plastike visokim temperaturama. Kako zaključuju autori, ovo je tek početak te studija "služi kao kritičan korak prema boljem razumijevanju opsega izloženosti mikroplastici."