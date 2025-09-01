Razgovor s istraživačem u startupu specijaliziranom za kultivirano meso

U petak, subotu i nedjelju, od 5. do 7. rujna, Europski trg ponovno će zazeleniti i zamirisati uz 17. ZeGeVege festival održivog življenja. Brojni izlagači predstavit će raznovrsnu ponudu potpuno biljnih proizvoda i jela, prirodne kozmetike i ekoproizvoda. Poseban doživljaj očekuje posjetitelje u restoranskom dijelu ZeGeVegea, gdje će se nuditi bogat izbor biljnih variva, wrapova, tortilja, falafela, jela od riže i tjestenine, kolača i mnogih drugih veganskih delicija. Bit će na raspolaganju izbor jela s biljnim mesom poput raznih burgera, kebaba, veganskog cordon bleua ili tortilja s biljnom piletinom.

Posjetitelji će moći uživati u degustacijama i prigodnim promocijama te se uvjeriti koliko je veganska prehrana raznolika, ukusna i privlačna svima, a ne samo veganima. Na edukativnim panoima i štandovima udruga doznat će kako izbor biljnih proizvoda i jela značajno pridonosi smanjenju klimatskih promjena, očuvanju prirodnih resursa i zaštiti okoliša.

Uz sve to, posjetitelji će moći sva tri dana slušati dinamične, inspirativne i edukativne razgovore voditeljice s različitim govornicima. Od govornika će saznati korisne informacije o dobrobitima veganstva i održiva načina života za zdravlje, okoliš i bića s kojima dijelimo planet. Jedan od njih, koji će zasigurno privući pažnju posjetitelja, jest Tin Rudnički, istraživač u berlinskom startupu specijaliziranom za kultivirano meso. U razgovoru s voditeljicom u petak 5. 9. 2025. u 19 i 30 sati pojasnit će posjetiteljima što je zapravo kultivirano meso i zašto ga mnogi stručnjaci vide kao meso budućnosti. Na vrlo pristupačan način približit će publici ovu inovativnu tehnologiju koja bi mogla značajno promijeniti naš odnos prema proizvodnji hrane.

Naime, kultivirano meso, meso nastalo uzgojem životinjskih stanica u kontroliranim uvjetima, nudi rješenje za smanjenje utjecaja na okoliš, manju potrošnju resursa i uklanjanje potrebe za patnjom životinja. Rudnički će govoriti o sigurnosti i čistoći kultiviranog mesa, njegovoj ulozi u rješavanju klimatske krize i razlozima zašto ne trebamo biti skeptični prema ovoj spasonosnoj tehnologiji. Razgovor će otvoriti prostor posjetiteljima za oblikovanje vlastita stava o jednoj od najvažnijih prehrambenih inovacija današnjice. Otkrit će i kada možemo očekivati kultivirano meso na jelovnicima restorana u Hrvatskoj, a dotad pozvati sve da uživaju u biljnome mesu, mesu koje je već danas dostupno, ukusno i održivo, i koje pokazuje da možemo jesti odgovorno bez odricanja.

Na ZeGeVege festivalu tako se spajaju edukacija i uživanje u hrani - prilika da posjetitelji istodobno otkriju nove okuse i nauče nešto novo. Prijatelji životinja pozivaju sve da im se pridruže za vikend: „ZeGeVege festival već 17 godina pokazuje da održiva prehrana i životni stil nisu odricanje, već uživanje u zdravlju, ukusnoj hrani i brizi za planet. Pozivamo sve, neovisno o prehrambenim navikama, da nam se pridruže, probaju biljne delicije, poslušaju inspirativne govornike i uvjere se da promjene mogu biti jednostavne, zabavne i ukusne. Vidimo se na Europskom trgu!" poručuju.

Na ZeGeVege festivalu moći se prolistati vodič „(R)evolucija mesa", izvrstan izvor informacija za sve one koji se žele upoznati s proizvodnjom biljnog i kultiviranog mesa. Više informacija o 17. ZeGeVege festivalu, kao i program sa satnicom razgovora na pozornici, nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.