Da ne bi bilo zabune - jednostavan test sklekovima može vam otkriti mnogo o vašoj snazi i kardiovaskularnom zdravlju

Jednostavan test sklekovima može vam otkriti mnogo o vašoj snazi i kardiovaskularnom zdravlju. To nije samo odlična vježba za prsa, ramena, tricepse i trbušne mišiće, već i, kako navodi klinika Mayo, dobar način za "mjerenje mišićne snage i izdržljivosti".

Kako pravilno izvesti sklek?

Važno je naglasiti da se sklekovi moraju izvoditi uzastopno i s pravilnom formom kako bi se brojali. Početnici mogu krenuti s vježbanjem na koljenima kako bi postupno izgradili snagu.

Legnite na pod, oslonite se na nožne prste i postavite dlanove malo šire od ramena. Podignite tijelo tako da bude ravno, s leđima paralelnim s podom, sve dok vam ruke ne budu potpuno ispružene. Zatim se kontrolirano spustite i ponovite pokret.

Koliko sklekova bi trebale moći napraviti žene?

Fitness treneri Freddie Chatt i Adam Clarke podijelili su za Women's Health preporučeni broj sklekova za žene, ovisno o dobi:

15 do 19 godina - 18 do 24 skleka

20 do 29 godina - 15 do 20 sklekova

30 do 39 godina - 13 do 19 sklekova

40 do 49 godina - 11 do 14 sklekova

50 do 59 godina - 7 do 10 sklekova

60 do 69 godina - 5 do 11 sklekova

70 do 79 godina - 3 do 8 sklekova na koljenima

80+ godina - 2 do 5 sklekova na koljenima

A koliko muškarci?

Prema analizi klinike Mayo, preporučeni broj sklekova za muškarce je sljedeći:

25 godina - 28 sklekova

35 godina - 21 sklek

45 godina - 16 sklekova

55 godina - 12 sklekova

65 godina - 10 sklekova

Iskoristite rezultate kao motivaciju

Stručnjaci savjetuju da ove brojeve koristite kao mjerilo napretka na početku vježbanja. "Ako je vaš broj sklekova ispod ciljanog broja, koristite cilj kao motivaciju za rad. Brojevi iznad ciljeva znače bolju kondiciju", poručuju.

Bez obzira na vaše rezultate, iskoristite ih kao poticaj da budete aktivniji. Uz redovitu vježbu, mogli biste se iznenaditi i dostići rezultate osoba upola mlađih od vas.