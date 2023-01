Ako još ne znate koji su najbolji sastojci koji će vašoj koži vratiti sjaj, elastičnost i mladolikost – krajnje je vrijeme da upoznate matičnu mliječ, skvalan i pelud!

Dugogodišnje izlaganje vanjskim utjecajima, slabljenje vezivnog tkiva i produbljivanje bora - sve su to karakteristike kože iznad 40. godine života kojoj hitno treba ciljana njega. Ako još ne znate koji su to najbolji sastojci koji će vašoj koži vratiti sjaj, elastičnost i mladolikost - krajnje je vrijeme da upoznate matičnu mliječ, skvalan i pelud!

U dobi od 40. godina naša koža znatno gubi na elastičnosti pa su bore vidljivije i izražajnije. Naime, koža gubi vlažnost i masnoće koje održavaju njezinu strukturu napetom pa vezivno tkivo 'gubi snagu' i opušta se.

Koji faktori ubrzavaju starenje kože?

Na starenje kože utječe i dugogodišnje izlaganje raznim štetnim vanjskim utjecajima pa se kao posljedica pretjeranog izlaganja sunčevim zrakama pojavljuju i pigmentacijske mrlje.

Stoga se u njezi zrele kože redovito preporučuju kreme bogate hranjivim sastojcima poput vitamina A i E, proteina, ceramida i esencijalnih masnih kiselina, kao i redoviti (barem jednom mjesečno) odlazak u kozmetički salon na regenerativne tretmane.

No, postoje sastojci koji se svojim djelovanjem ipak ističu u odnosu na druge, a povratkom prirodnoj njezi sve su više u fokusu kozmetičke industrije zbog svoje učinkovitosti u pomlađivanju kože.

1/ Peptidi i matična mliječ

Uz vitamin A, ceramide i antioksidanse peptidi spadaju među najvažnije sastojke u kozmetici koji mogu imati značajan utjecaj na elastin i proizvodnju kolagena kad njegova razina unutar kože počne opadati. Peptidi se vežu u lance aminokiselina te, u topikalnoj primjeni, u trenutku razgradnje kolagena šalju signale da tijelo mora nadomjestiti njegov gubitak. Tako djeluju na čvrstoću kože, elastičnost, fine bore te sveukupan zdrav tonus i izgled kože.

Prirodni sastojak koji ima visoku koncentraciju peptida jest - matična mliječ! Slovi kao izvor vitalnosti i ljepote još od davnina, a povratkom prirodnoj njezi opet je u fokusu i to kao cijenjen i skup sastojak. Njena proizvodnja je kontrolirana jer se u prirodi nalazi u vrlo maloj količini.

Matična mliječ kao izvor proteina, aminokiselina i antioksidansa cilja na kompletnu regeneraciju kože. Visoka razina peptida djeluje na proizvodnju kolagena i na ponovnu staničnu komunikaciju. Osim toga, ima i izuzetno antibakterijsko djelovanje pa djeluje i na akne koje su produkt narušene barijere kože.

Zavirili smo za vas na police trgovina i pronašli Apivita Queen Bee liniju, koja nudi kontinuirano i dugotrajno otpuštanje visoko koncentrirane matične mliječi za bolju apsorpciju i veću učinkovitost protiv znakova starenja.

2/ Skvalan i njegovo magično djelovanje

Naše tijelo ima samostalni sustav za hidrataciju kože, ali je ne osigurava uvijek dovoljno, pogotovo kako starimo. Zbog toga se okrećemo hidratantnim kremama, serumima i maskama za lice sa sastojcima koji intenzivno hidratiziraju kožu. Jedan sastojak koji je relativno nepoznat na tržištu, a zapravo vrlo moćan, jest skvalan. Skvalan oponaša prirodna ulja kože, što ga čini izvrsnim emolijensom. Također je prirodni antioksidans.

Skvalan spada u ulja koja se lijepo upijaju, nisu masna i odličan su dodatak kremama. Pojačava hidrataciju i regulira višak masnoće u kremama te je pogodan za sve tipove kože pa čak i masnu.

3/ Med nije samo za čaj!

Zanimljivo je da djelovanje skvalana pojačava jedan drugi prirodni sastojak, a to je med! Med sam po sebi ima snažno antioksidativno i protuupalno djelovanje te djeluje na obnovu barijere kože, umiruje, vlaži i čitav je spoj prirodnih spojeva koji potiču regeneracijske procese unutar kože. U isto vrijeme regulira lučenje sebuma i djeluje na upalne procese. Med i skvalan su odličan duo kad je u pitanju formuliranje proizvoda za njegu kože.

Jedna od najpopularnijih krema na tržištu sa skvalanom je Apivita Queen Bee dnevna krema. Dolazi u dvije varijante laganije i bogatije teksture te u sebi ima skvalan među prvim sastojcima na listi.

4/ Pelud i vitamin C

Svi znamo za vitamin C koji je u posljednje vrijeme doživio svoj vrhunac u skincare svijetu a znate li da pelud, kao iznimno jak prirodan sastojak, u svom sastavu ima i vitamin C?

Vitamin C, bilo da se koristi kao serum ili u kremama, ima regenerirajući učinak na kožu. Dugotrajnim korištenjem smanjena su oštećenja, hiperpigmentacije, koža je sjajna, vraća joj se elasticitet i u kombinaciji s kremom sa zaštitnim faktorom djeluje i fotoprotektivno. Poticanje proizvodnje kolagena daje anti-age učinak, bori se protiv slobodnih radikala i s razlogom je jedan od najpopularnijih antioksidansa.

Pelud kao kozmetički sastojak u sebi sadrži bjelančevine, masti, ugljikohidrate, šećere, minerale i brojne vitamine što je čini savršenim sastojkom koji garantira hidrataciju, obnovu te zaštitu barijere kože.

Iz APIVITE su se pobrinuli da korištenjem i sinergijom sastojaka u formulaciji proizvoda osiguraju kompletnu luksuznu anti-age njegu u jednom proizvodu. No, posebno bismo izdvojili Apivita Queen Bee noćnu kremu - kraljevski aromaterapeutski tretman s moćnom kombinacijom sastojaka - matične mliječi, peludi, hijaluronske kiseline i fermentiranog meda timijana.