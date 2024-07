Mnogi uživaju u kavi nakon obroka, a evo zašto to možda i nije tako dobra ideja i kakve zdravstvene posljedice može imati?

Kava nakon obroka može ima neke svoje prednosti - može potaknuti probavni proces i povećati proizvodnju želučane kiseline. To može poboljšati probavu masne hrane i povećati osjećaj sitosti. Osim toga, ispijanje kave nakon obroka može pomoći u smanjenju pospanosti nakon obilnog obroka i osvježiti um.

Kako bi spriječili popodnevni pad energije, mnogi piju šalicu kave odmah nakon ručka. Međutim, ova praksa nije baš preporučljiva iz zdravstvene perspektive.

Čak i ako vam kava daje poticaj kofeina nakon obroka, razmislite ponovno o toj navici. Ovaj redoslijed, obrok pa kava, zapravo nije idealan za iskorištavanje hranjivih tvari. Tanin sadržan u kavi sprječava apsorpciju željeza u želucu.

Veže željezo iz biljne hrane poput voća i povrća, zbog čega se ono izlučuje bez da ga naše tijelo iskoristi. Osobe koje već pate od nedostatka željeza ne bi trebali piti kavu odmah nakon jela.

Koliko morate čekati na kavu nakon obroka?

Preporučuje se pričekati oko 30 minuta do sat vremena nakon obroka prije konzumiranja kave. To omogućuje tijelu da dovrši probavu hrane i maksimizira apsorpciju hranjivih tvari. Ispijanje kave prebrzo nakon obroka može poremetiti probavu i dovesti do simptoma poput žgaravice