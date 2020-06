Studija je osmišljena kao dio projekta ispitivanja metode za uvid u interakciju botaničkih dodataka prehrani i lijekova

Nova studija, objavljena u časopisu Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis pokazala je da u krvi zaista ima kofeina. Znanstvenici su uzeli uzorke više ispitanika i u svakom pronašli kofein. No, kako poručuju, to nije najveći razlog za brigu.

"S točke kontaminacije, kofein nas ne brine previše. Možemo na njega gledati kao na pokazatelja stanja suvremenog društva", kaže za portal Mbg jedan od sudionika studije Luying Chen. "No, ono ostalo što smo našli u krvi, razlog je za brigu", dodaje znanstvenik.

Riječ je o lijekovima protiv anksioznosti, sredstvu za suzbijanje kašlja i lijekovima koji se koriste za liječenje dijabetesa tipa 2. U osam uzoraka pronađeni su tragovi lijeka protiv anksioznosti, a lijek protiv kašlja pronađen je u 13 uzoraka. Rijetko koji uzorak je bio čist od lijekova i stimulansa.

Ova je studija provedena na maloj količini uzoraka, no gotovo svi su bili kontaminirani. Znanstvenici su tražili samo određene elemente pa je zastrašujuće čega bi još moglo biti u krvi.

"Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir jest da smo pronašli lijekove koje smo tražili. Koliko je toga još u krvi što nismo tražili?", pita se dr. Sc. Richard van Breemen, direktor Instituta Linus Pauling koji je proveo istraživanje, u komentaru za Mbg.

Ova je studija osmišljena kao dio projekta ispitivanja metode za uvid u interakciju botaničkih dodataka prehrani i lijekova. Iako kofein u krvi ne treba brinuti, postoji puno odličnih alternativa omiljenim pićima s kofeinom.