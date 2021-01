Ako uočite neke od ovih šest znakova na sebi, metabolizam vam se usporio i vrijeme je da nešto napravite po tom pitanju

Metabolizam sve se češće spominje, a obično ispada glavni krivac zato što imate višak kilograma. Je li baš on kriv? Ne baš, naravno, jer nije se on sam usporio, vi ste to napravili svojom prehranom.

No, trebalo bi se pokrenuti, a za početak treba znati da imate problem - tako da, jednostavno, ako uočite ovih šest znakova na sebi, metabolizam vam se usporio i vrijeme je da nešto napravite po tom pitanju.

Debljanje - prirodno je da se s godinama metabolizam usporava zbog čega je teže održavati zdravu kilažu, ali ako se hranite zdravo i pazite na unos kalorija, a i dalje se debljate, vrlo je vjerojatno riječ o presporom metabolizmu.

Osjećaj hladnoće - između ostaloga, metabolizam također opskrbljuje tijelo toplinom, a ako on radi sporo, posljedica će biti stalan osjećaj hladnoće. To ćete posebno osjetiti noću kada se u krevetu budete pokrivali s nekoliko slojeva kako biste se ugrijali.



Promjene raspoloženja - stalan osjećaj iscrpljenosti jer se vaš organizam muči kako bi preradio hranu može rezultirati time da ste često razdražljivi i da vam se raspoloženje stalno mijenja.

Suha koža i kosa - kada metabolizam ne radi dobro, tijelo ne može dovoljno brzo obnavljati stanice važne za zdravlje kože i kose koje postaju suhe. Suhoća kože i kose može ukazivati i na mnoge druge stvari, poput loše prehrane.

Umor - mnoge stvari mogu biti razlog umora, uključujući očite faktore kao što su nedostatak sna i žestoka tjelovježba. Međutim, ako ste često jako umorni, to može alarmirati na usporeni metabolizam jer tijelo ne može dovoljno brzo hranu koju pojedete pretvarati u energiju.

Žudnja za slatkim i škrobom - žudnja za određenom vrstom hrane često ukazuje na to da tijelu treba energije. Ako se dobro hranite i dovoljno spavate, ali i dalje osjećate veliku potrebu za slatkim i hranom bogatom škrobom, to može značiti da metabolizam hranu koju ste već pojeli ne prerađuje dobro u energiju koju vaše tijelo treba.