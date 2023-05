Niske temperature dovode do zastoja u rastu: zaštitite pelargonije i ostalo ljetno cvijeće od hladnoće

Čim se pojavi sunce i dani postanu duži, počnu nas svrbjeti zeleni prsti. Kako je primamljivo početkom svibnja posaditi pelargonije i ostalo ljetno cvijeće na balkon ili terasu! Ali ovo možda nije dobra ideja. Čak i kod izdržljivih pelargonija, rast se znatno usporava na temperaturama ispod 12°C. Ako temperatura padne ispod 5°C, dolazi do potpunog zastoja. Mraz ih može koštati života. Zbog toga biste prije sadnje trebali pričekati da prestanu noćni mrazevi i da temperature dosegnu dvoznamenkaste vrijednosti tijekom dana. To je obično oko sredine svibnja. Ali ako, usprkos svom vašem strpljenju, dođe do nagle hladnoće, ipak postoje načini da pomognete pelargonijama da prežive kratka razdoblja nižih temperatura neozlijeđene. Stručnjaci iz "Pelargonium for Europe" dijele 10 korisnih savjeta:

Savjet 1: Stavite pelargonije blizu zida kuće

U blizini zida vaše kuće, pelargonije koriste toplinu zgrade. Zidovi su dobri akumulatori topline koji ublažavaju temperaturnu razliku između dana i noći.

Savjet 2: Ne stavljajte ih izravno na tlo

Prizemni mraz može se pojaviti čak i kada termometar pokazuje stupnjeve u plusu. Hladan zrak ne samo da pada prema dolje, već se tamo i skuplja. Ako želite biti sigurni, podignite svoje pelargonije iznad tla. Izolacijski učinak može imati i sloj novina ispod lonaca.

Savjet 3: Postavite ih ispod krova

Topli zrak se diže, hladan spušta. Stoga ima smisla postaviti tegle i lončanice s posađenim biljkama ispod krova (a po mogućnosti i blizu zida) u hladnim noćima. Temperature su ovdje blaže nego na otvorenom.

Savjet 4: Pokrijte ih navečer

Vrtni flis, folija s mjehurićima ili plahta mogu zadržati hladnoću podalje od vaših biljaka. Također ih možete pokriti kartonskom kutijom kako biste ih zaštitili noću. Tijekom dana uklonite sav tamni pokrov kako bi svjetlost doprla do biljaka. Vrtni flis može se ostaviti i dulje.

Savjet 5: Držite ih podalje od balkonskih ograda

Nije dobro ostaviti balkonske lončanice da vise s ograde kada postoji opasnost od mraza. Ovo mjesto je vjerojatno jedino mjesto u vašem domu koje je najviše izloženo vjetru i vremenskim uvjetima. Iako korištenje flisa može pomoći biljkama da prežive noćni mraz, još ih je bolje skinuti s balkona i premjestiti ih na zid kuće ili ih staviti u zaštićeni zatvoreni prostor.

Savjet 6: Privremeno sklonište za hitne slučajeve

Ako se temperature jako spuste, pelargonije je potrebno privremeno premjestiti, ali njihov boravak u kući treba biti što kraći. Mogu preživjeti nekoliko dana u garaži ili vrtnoj kućici bez smrzavanja.

Savjet 7: Manje ih zalijevajte

Koliko god pelargonije uživale u svakodnevnom zalijevanju po ljetnim vrućinama, na početku sezone treba ih zalijevati vrlo oskudno. Na niskim temperaturama metabolizam im se usporava pa im treba malo vode. Ovo također vrijedi ako dođe do novog hladnog razdoblja kasnije tijekom godine.

Savjet 8: Prepoznajte najslabiju kariku

Kada je riječ o uzgoju miješanih cvjetnih kombinacija kroz periode nagle hladnoće, najslabija karika određuje tempo zastoja rasta. Većina ljetnog cvijeća kojim se trguje u Europi ne voli da ih se drži na temperaturi nižoj od 5°C - pa tako ni pelargonije.

Tip 9: Instalirajte aplikaciju za vremensku prognozu

Kako znate da se približava mraz? Aplikacije za vremensku prognozu mogu vam pomoći u procjeni situacije. Provjera prognoze svake večeri trebala bi biti dio vaše rutine, posebno na početku vegetacije, ali bolje je ne oslanjati se samo na prognozu. Stvarni uvjeti ovise o mnogim faktorima, poput zgrada u blizini, vjetra i vlage.

Savjet 10: Ako se ipak dogodi

Ako vaše pelargonije pretrpe lagani mraz, to nije katastrofa. Sve dok se samo lišće smrzne, biljke se mogu regenerirati. Da bi se to dogodilo, tkivo stabljike i korijen moraju biti netaknuti.

Zašto pelargonije ne podnose mraz?

Pelargonija ne podnosi mraz jer ga na svom prirodnom staništu ne mora tolerirati. Pelargonija dolazi iz Južne Afrike, točnije iz regije oko Stolne planine. Tamo je klima poput stepske. Kiše ima vrlo malo, a prosječna godišnja temperatura je 25°C. Čak i u zimskim mjesecima, temperatura gotovo nikad ne pada ispod 5°C. Temperature blizu nule signaliziraju pelargoniji da je sada zima. Potreban je odmor od rasta, od kojeg se prvo mora oporaviti. Usporedbe radi: Njemačka meteorološka služba je 2021. identificirala Köln-Stammheim kao najtoplije mjesto u Njemačkoj. Prosječna godišnja temperatura tamo je bila samo 11,4°C!