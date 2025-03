Kada ste zaljubljeni to je kao da imate novu igračku s mnogo tajnih pretinaca koje treba otkriti. Uzbudljivo je i strastveno! Ostati zaljubljen i strastven - to je već druga priča. Emotivno ste povezani, poštujete se, dobro komunicirate, odlični ste roditelji, ali vam nedostaje ono nešto? Nedostatak strasti najčešći je problem među dugogodišnjim parovima, slažu se psihoterapeuti, koji tvrde da u mnogo slučajeva u pozadini nisu dublji problemi koji se nisu rješavali, kako bi se to na prvu moglo protumačiti, već razlike u seksualnim željama partnera. Naravno, leptirići će odletjeti i pod pritiskom užurbane svakodnevice, osobiti kad se prioriteti ne poklope. No, bez obzira na duljinu ljubavnog staža i sitne nepodudarnosti, moguće je vratiti strast u vezu - i lakše je nego što mislite!

Jedan od najbržih i najlakših načina je odlazak negdje gdje imate lijepe zajedničke uspomene ili gdje ćete uživati bez distrakcija. To će vas zasigurno podsjetiti da ste još uvijek zanimljivi ljudi koji se vole. Već i vikend bijeg od rutine može učiniti čuda. Resort Rimske terme od početka godine je adults only. Već sam pogled na predivnu prirodu i bazene u stilu rimskih kupališta, reći će vam da ste na dobrom putu buđenja strasti. No, ovdje imate i, primjerice, privatni SPA za dvije osobe u kojem možete birati između finske i parne saune te kozmetike kojom ćete se njegovati, a - poželite li - donijet će vam i hranu iz restorana. Nije naodmet spomenuti da i neke sobe imaju jacuzzi i intrigantan okrugli krevet.

Uživanje u hrani također je dobar začin svakog ljubavnog odnosa. A la carte restoran Sofija, restoran cara Ferdinand, kavana princeze Victorije ili možda bar uz bazen, što god bio vaš izbor, u Rimskim termama pobrinut će se da isprobate najbolje što lokalna gastronomija nudi. Gosti koji odaberu paket „Za nas dvoje" imaju uključenu i romantičnu večeru u četiri slijeda. U ponudi ovog XXL romantičnog paketa je, između ostalog, i romantična kupka sa šampanjcem, jedan ulazak u Svijet sauna Varinija i neograničeno kupanje u bazenskom kompleksu s najljekovitijom termalnom vodom.

Ima jedan zanimljiv trend koji, ako je vjerovati terapeutima, itekako pali kada je u pitanju buđenje strasti. Kunu se da je učinkovit, no ima dvije krajnosti - parovi biraju koja im je draža. Naime, predlažu da isprobate igru "sve osim". Dakle, ljubite se, zavodite, držite za ruke..., ali to je to - bez seksa. Ne ići do kraja može biti zalog za puno strastveniju budućnost. E, sad, koliko čekati, ovisi o vama. Ako vam se to ne sviđa, druga je krajnost isprobati 10-dnevni izazov tijekom kojeg ćete svaki dan, bez iznimke, voditi ljubav. Može, kažu, biti uzbudljivo iščekivati seks i razmišljati kako će biti danas. I, naravno, nema glavobolje i drugih izgovora. Također, parovima se savjetuje da promijene rutinu. Kada, gdje i kako itekako mogu probuditi strast.

Ako želite nešto promijeniti u vezi, a niste baš sigurni što bi to trebalo biti, onda bi ulaganje u zajedničko vrijeme trebalo biti siguran korak. Već je dobro poznato da u Rimskim termama možete uživati u vrhunskoj wellness ponudi, no i okolica je predivna za istraživanje. Možete unajmiti bicikli i odvesti se do sedam kilometara udaljenog Laškog, a posebno je zanimljivo stati, meditirati, odraditi seriju vježbi pored 14 energetskih točaka raspoređenih po parku. Zajedničko isprobavanje nečeg novog ili nečeg što ne radite svaki dan odličan je način da se nanovo zbližite.

I za kraj, nemojte podcjenjivati snagu riječi „hvala". Zahvalnost je jedna od najvažnijih pozitivnih emocija i ključ uspješnih veza. Kad se artikulira, pojačava zadovoljstvo. „Hvala ti na predivnom vikendu u Rimskim Termama!" - iskušajte ovu rečenicu već sada! Sadržaji koje ovaj adults only resort nudi pravi su boosteri zadovoljstva.