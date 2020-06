Ako stres prihvatimo kao priliku ili izazov osjećat ćemo se fokusirano i neće nas biti strah, naš će organizam na drugačiji način doživljavati kortizo

Način na koji razmišljamo o stresu utječe na to kako ga procesuiramo. Ako ga smatramo prijetnjom, energiju ćemo trošiti na to da se protiv njega borimo, a ako ga smatramo izazovom učinit ćemo da radi za nas. Da, i u ovom slučaju srce će jače kucati, adrenalin će nas preplaviti, a razina energije skočiti, no u bitnom će se ipak ovi simptomi razlikovati od stanja u kojem se borimo ili bježimo od neprijatelja.

Ako stres prihvatimo kao priliku ili izazov osjećat ćemo se fokusirano i neće nas biti strah, naš će organizam na drugačiji način doživljavati kortizol i moći ćemo racionalno razmišljati te brzo djelovati.

Rezultat će biti povećana koncentracija, samopouzdanje i odlična izvedba, što znači broj porgešaka sveden na minimum.

Ljudi koji su u stanju razmišljati o stresu kao o izazovu, a ne kao o prijetnji, manje su depresivni i anksiozni, zadovoljniji su životom i produktivniji. Takvi su ljudi sposobni mijenjati stvari na bolje.

S druge strane, ljudi kojima je stres prijetnja i proti njega se bore, teže sigurnosti, pristaju na loše aranžmane, boje se budućnosti i ostaju nerealizirani. Dobra je vijest da možemo promijeniti način na koji reagiramo na stres