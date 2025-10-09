Srčane bolesti i povišen kolesterol među vodećim su uzrocima smrti, a prehrana igra veliku ulogu u smanjenju rizika. Iako visoka razina kolesterola može biti genetski uvjetovana, liječnici ističu da način prehrane čini veliku razliku. Dakle, ako tražimo jednostavan način da poboljšamo razinu kolesterola, kardiolozi preporučuju da usvojimo jednostavnu svakodnevnu naviku.

Ta se navika odnosi na konzumaciju užine bogate vlaknima. Vlakna su ključna za zdravlje srca, ali većina ljudi ne unosi ih dovoljno.

"Vlakna, osobito ona topiva, vežu kolesterol u crijevima i sprječavaju njegovo upijanje u organizam", objašnjava kardiologinja dr. Elizabeth Klodas. Stručnjaci napominju da takva hrana može pomoći u snižavanju razine LDL-a, odnosno "lošeg" kolesterola, ali i ukupnog kolesterola u krvi.

Vlakna služe kao hrana za crijevne bakterije koje proizvode tvari korisne za zdravlje

Osim što pomažu u regulaciji kolesterola, vlakna podržavaju održavanje zdrave tjelesne težine i regulaciju apetita. "Vlakna mogu stvoriti osjećaj sitosti, što pomaže u kontroli porcija", kaže kardiolog dr. Matthew J. Bocchese. Dodaje da vlakna utječu i na hormone gladi, što smanjuje unos kalorija i prirodno potiče mršavljenje.

Dr. Klodas ističe da vlakna služe kao hrana za crijevne bakterije koje proizvode tvari korisne za zdravlje, uključujući GLP-1, hormon koji pomaže u regulaciji apetita.

Kako bismo iskoristili prednosti vlakana, liječnici preporučuju jednostavne međuobroke poput jabuke i orašastih plodova, pečenih slanutaka, povrća s humusom, jogurta s malinama ili zobenih pahuljica.

Uz to, preporučuju redovito kretanje, konzumaciju masne ribe bogate omega-3 masnim kiselinama te ograničavanje unosa zasićenih masti, šećera i soli - navike koje zajedno doprinose zdravlju srca i održavanju kolesterola pod kontrolom.