Sigurno se i vama dobodilo barem jednom - mučili ste se danima/tjednima/mjesecima, došli na željenu kilažu, no već za koji mjesec sve je bilo po starom ...

Gubitak kilograma je proces koji traje i nije baš jednostavan, štoviše, moglo bi se reći da je i traumatičan.

Naime, samo želimo da već jednom završi i da postignemo cilj, no istraživanje koje je proveo dr. Phil, pokazalo se da to nije baš previše čest slučaj - tek malo više od 40 posto ljudi to i uspije.

Što je još gore, i oni gotovi svi vrate izgubljene kilograme u roku od tri mjeseca do godine dana, pa se ljubimac Oprah Winfrey potrudio saznati koji su glavni razlozi vraćanja kilograma.

>> Najveće greške koje radimo na dijeti >>

Na prvom je mjestu dosada, jer ljudima stvarno dosadi jesti istu hranu svaki dan, što vrlo brzo uzrokuje povratak lošim navikama i brzoj hrani. Naravno, trebali bi pronaći zdraviju alternativu, no rijetko tko uspijeva u tome.

Iskušenje je također sveprisutno - rijetki žive u okolini koja će potpuno podržavati njihove napore, tako da se pred ljudima redaju slastice koje ih privlače i oni popuštaju - za početak kao "nagradu za uspješno skidanje xy kilograma", a nakon toga vrlo brzo zato jer jednostavno obožavaju tu hranu.

>> Otkriveno kako spriječiti vraćanje izgubljenih kilograma >>

Na kraju, nedosljedni rezultati imaju snažan utjecaj na volju osobe koja je na dijeti - ako se kilogrami ne gube ravnomjerno, nego nakon početnog uspjeha jednostavno ne idu dolje, većina ljudi odustaje od dijete i vraća se starim navikama.