Prekidi su gotovo uvijek komplicirani, neugodni i teški, ali postoji pet načina kako graciozno i pristojno prekinuti s partnerom

Razlozi mogu biti razni, no nekad se dogodi da se dvoje ljudi koji su zajedno živjeli sretno i zadovoljno više to ne vide kao zajednicu... i treba to prekinuti.

Primjerice, osjećate se kao da vas ne razumiju kao nekada i uvjereni ste da je vrijeme za prekid. No, jedini problem je što ne znate kako prekinuti bez da im slomite srce, ali vjerovali ili ne postoje načini kako to učiniti mirno i pristojno.

Budite izravni - ne ulazite previše u detalje i budite izravni. Prijeđite ravno na stvar i nemojte uljepšavati ili davati partneru lažnu nadu. Što kraće sve to traje to će lakše biti i vama i njima.

Budite spremni poslušati - bit će povrijeđeni i vjerojatno će biti suza. Pripremite se da ih saslušate i nemojte samo iznositi svoje stajalište naprijed i otići. Razmislite o njihovim potrebama i o tome što vam govore te u skladu s time reagirajte i odgovorite sukladno kako bite ih smirili.

Objasnite svoj postupak - dugujete im objašnjenje za prekida s njima. Nemojte ih tjerati da pogađaju što je pošlo po zlu. Recite im razloge koji su vas natjerali na ovaj korak i recite im kako ste se trudili da veza uspije, ali jednostavno nije išlo.

Osigurajte privatnost - posljednje što želite je da vam bace čašu vode u lice ili počnu vikati u restoranu. Stoga odaberite neko mjesto na kojem imate privatnost u kojoj ćete moći u miru razgovarati samo vas dvoje.

Napravite to uživo - izuzetno je nepristojno prekinuti s nekim putem poruke, poziva ili čak e-pošte! Ako ih poštujete, imajte hrabrosti to učiniti osobno. Neugodno je i stresno, ali ovo je najmanje što možete učiniti da biste pokazali da vam je stalo, piše Pinkvilla.