Znate one ljude koji jednostavno i lako komuniciraju sa svima? E pa to su vam emocionalno inteligentne osobe koje tijekom razgovora opažaju, upravljaju i kontroliraju emocije, da to kažemo što jednostavnije. EMOCIONALNA inteligencija (EQ) je sposobnost opažanja, upravljanja, kontrole ili komuniciranja emocija.

"Ljudi s visokim EQ-om često su bolji u interakciji s prijateljima i obitelji, ali i sa strancima", kaže profesor Matt Abrahams, koji je specijalizirao međuljudsku komunikaciju.

Ovaj profesor sa Sveučilišta Stanford otkrio je što točno ljudi s visokim kvocijentom emocionalne inteligencije čine tijekom razgovora a da im pomaže bolje se povezati s drugom osobom.

Koriste otvoreni neverbalni jezik - govor tijela također može pomoći da pokažete da ste zainteresirani i da slušate. "Ljudi koji imaju viši EQ su otvoreniji u svom držanju, više kimaju glavom. Oni bolje razumiju što je drugim ljudima važno", napominje Abrahams.

Ogledalo su druge osobe - zrcaljenje se odnosi na nesvjestan čin oponašanja tuđeg ponašanja u društvenim interakcijama. Osoba s visokim EQ-om može odgovarati tonu glasa ili izrazu lica osobe s kojom razgovara.

Potvrđuju drugu osobu - oni slušaju i zatim odgovaraju, zbog čega se druga osoba osjeća shvaćenom. Ne povezuju razgovor sa svojim vlastitim iskustvom. "Koristit će parafraziranje ili dodatna pitanja kako bi pokazali da vas čuju i da cijene ono što ste rekli", kaže Abrahams.

Također, tijekom razgovora često daju potvrdne komentare, poput "shvaćam" ili "aha". To se pokazuje kao velika prednost, osobito tijekom razgovora sa strancem.

I tako bi trebali i vi! ;)