Djeca ne rađaju strah od zubara sama od sebe. Najčešće ga razvijaju kroz tuđa iskustva, nespretne riječi odraslih ili prethodne neugodne situacije u zdravstvenom okruženju. Cilj prvog posjeta nije zahvat, već upoznavanje, stvaranje povjerenja i osjećaja sigurnosti.

S koliko godina dijete treba zubaru?

Preporuke stručnjaka sve se više slažu da prvi odlazak zubaru treba planirati rano, idealno već nakon nicanja prvih mliječnih zubi ili najkasnije do treće godine života. „Rani dolazak u ordinaciju omogućuje djetetu da to mjesto doživi kao neutralno, pa čak i ugodno – bez ikakve povezanosti s boli", objašnjava dr. med. dent. Ivana Brezac, stomatologinja s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom.

Kako djeca doživljavaju zubara

Djeca svijet doživljavaju drugačije od odraslih. Nepoznati prostori, zvukovi, mirisi i nepoznate osobe mogu izazvati nelagodu. Ako se tome pridoda i strah koji odrasli često nesvjesno prenose, dijete može reagirati povlačenjem, plačem ili otporom.

Važno je razumjeti da dijete ne reagira „neposlušno", već instinktivno. Upravo zato, kako ističe dr. Brezac, prvi odlazak zubaru treba biti prilagođen dječjem tempu – bez žurbe i pritiska.

Uloga roditelja u pripremi djeteta

Roditelji imaju ključnu ulogu u oblikovanju djetetovog stava prema zubaru. Način na koji se o pregledu govori kod kuće izravno utječe na djetetova očekivanja.

Korisno je koristiti neutralne ili pozitivne izraze, bez dramatiziranja. Izbjegavanje riječi koje sugeriraju bol ili neugodu pomaže djetetu da ne stvara unaprijed negativnu sliku. Također, nije preporučljivo nuditi nagrade u zamjenu za „hrabrost", jer se time implicitno šalje poruka da je situacija strašna i zahtijeva kompenzaciju.

Prvi pregled kao upoznavanje, a ne zahvat

U pristupu koji zagovara i dječja stomatologija ordinacije Brezac, prvi pregled ne mora uključivati nikakav zahvat. U idealnim okolnostima, dijete se upoznaje s prostorom, stolicom, instrumentima i osobom koja pregled obavlja. Pregled se često provodi kroz igru, razgovor i pokazivanje, bez forsiranja.

Takav pristup omogućuje djetetu da stekne osjećaj kontrole i sigurnosti. Ako dijete osjeti da ga se sluša i poštuje, suradnja dolazi prirodno.

Kako pripremiti dijete za prvi odlazak zubaru?

Priprema djeteta za prvi posjet zubaru započinje puno prije samog termina. Male, promišljene odluke u svakodnevnoj komunikaciji mogu značajno utjecati na to kako će dijete doživjeti taj susret.

Razgovarati o zubaru unaprijed, ali jednostavno

Dijete ne treba opterećivati detaljima. Kratka i jasna objašnjenja, prilagođena dobi, pomažu stvoriti osjećaj sigurnosti. Umjesto naglašavanja samog pregleda, korisno je govoriti o upoznavanju prostora, brojanju zubi ili gledanju „kako zubi rastu".

Igra kao alat pripreme

Igra je jedan od najučinkovitijih načina pripreme. Čitanje slikovnica o odlasku zubaru, igranje „zubara" kod kuće ili pregled plišane igračke pomažu djetetu da kroz poznat kontekst upozna novu situaciju. Kroz igru dijete dobiva osjećaj kontrole i predvidljivosti, što značajno smanjuje strah od nepoznatog.

Birati doba dana kada je dijete odmorno

Vrijeme termina ima velik utjecaj na djetetovu suradnju. Umorno, gladno ili pospano dijete teže se nosi s novim situacijama. Posjet u dijelu dana kada je dijete najodmornije povećava šanse za mirno i pozitivno iskustvo.

Ostati smiren i dosljedan

Djeca vrlo lako prepoznaju emocije odraslih. Ako roditelj pokazuje nervozu ili neizvjesnost, dijete to može doživjeti kao znak da postoji razlog za strah. Smiren, siguran stav šalje poruku da je situacija sigurna i pod kontrolom. Dosljednost je jednako važna – ako se unaprijed kaže da je odlazak zubaru dio brige o zdravlju, važno je to i pokazati ponašanjem.

Dopustiti djetetu tempo

Svako dijete ima vlastiti tempo prilagodbe. Neka djeca će bez problema sjesti na stolicu i surađivati, dok će drugima trebati više vremena. „Poštovanje granica djeteta nije popuštanje – to je temelj povjerenja koje gradimo na svakom pregledu", zaključuje dr. Ivana Brezac.