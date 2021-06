Kao što jako dobro znamo, stres je neizbježan dio života, ali nije nepobjediv uz jednostavne postupke kojima možemo kontrolirati emocije

Situacija nije baš nešto previše sjajna - zbog pandemije koronavirusa ljudi su primorani ostati u svojim domovima, ekonomija je nestabilna, a budućnost neizvjesna, tek se malo otvaraju neke mogućnosti da se družimo i zabavljamo... a to je glavno za sreću, nije li?

Teško je zadržati pozitivan stav s obzirom na trenutno stanje u svijetu, ali dobra vijest je da nije nemoguće. Zapravo, čak i u vrijeme velikog stresa i anksioznosti, poprilično je jednostavno.

Znanost o emocijama je nevjerojatno komplicirana, ali dobro istražena. Kroz godine je BBC Future intervjuirao mnoge stučnjake na području psihologije te su prikupili praktične, svakodnevne savjete za nošenje sa stresom.

>> Ostanite sretni za vrijeme krize >>

Bez opsjednutosti - ovo se možda čini neobično, ali nije uvijek dobra ideja hvatati pozitivne emocije jer ukoliko to konstanto radimo možemo dobiti suprotan učinak. Sasvim je razumljivo da se osoba u vrijeme krize ne osjeća sretno, a ako to postavimo kao cilj osjećat ćemo se još gore jer nam ne uspijeva.

Male stvari su zapravo velike - dakle, bolje je razmišljati o malim stvarima koje nas čine sretnima, nego na pitanje jesmo li sretni. U svojoj knjizi Ten Minutes to Happiness autorica Sandi Mann zaggovara pisanje dnevnika. Njega strategija se temelji na pozitivnoj psihologiji koja tvrdi da možemo poboljšati svoje raspoloženje fokusiranjem upravo na male stvari koje nam donose sreću.

Meditirajte... ako možete - mnogi će u ovakvim vremenima navesti meditaciju kao aktivnost koja pomaže, ali važno je sjetiti se da takav tip opuštanja ne pomaže svima. Nekima je upravo pokušaj nerazmišljanja koji se nastoji postići meditacijom prilika da u glavi prevrte sve stresne događaje. Njima je potrebno nešto aktivnije.

>> Stres vodi u praznovjerje >>

Mijenjate se - način na koji interpretiramo svoje emocije uvelike ovisi o kontekstu. Derren Brown, autor knjige Happy, dao je primjer tenisača prije meča koji u mislima ima samo "moram pobijediti". Ako je postavljeno očekivanje da je jedino važno pobijediti, počet će se osjećati užasno ako krene gubiti. Zamka je to u koju upadaju perfekcionisti koji u takvim situacijama osjećaju više krivnje, srama i bijesa od drugih ljudi.

Trebate hobi - lako je zapeti u začaranom krugu čitanja i slušanja vijesti o temi koja nas brine, bilo da je to koronavirus, klimatska kriza ili stanje u državi. No, ako ljudi imaju neki ometajući faktor koji bi mogao zamijeniti konstantno pregledavanje iste teme, mogu tlak spustiti do normalne razine brže od osoba koji ga nemaju. Filmovi, knjige i glazba dobar su početak, pogotovo ako ste zatvoreni u svom domu.