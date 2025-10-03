Dakle, listopad nam je stigao, a upravo tada počinje sezona respiratornih virusa, zbog čega liječnici upozoravaju da je sada idealan trenutak za jačanje imuniteta. Iako ne postoji način da se potpuno zaštitimo od prehlade ili gripe, nekoliko praktičnih koraka može značajno smanjiti rizik od zaraze.

Zašto je listopad ključan za jačanje imuniteta?

Kako objašnjava dr. Michael Richardson, liječnik obiteljske medicine, "jesen je vrijeme kada vrijeme postaje hladnije, više se ljudi okuplja u zatvorenim prostorima, a sezona blagdana počinje s putovanjima i druženjima. Svi ti faktori stvaraju idealne uvjete za širenje respiratornih infekcija".

Osim iscrpljenosti i stresa, jesenske alergije na ambroziju i pelud dodatno opterećuju organizam pa bez odgovarajuće brige imunitet može oslabjeti baš u trenutku kada je najpotrebniji. Liječnici su izdvojili sedam ključnih savjeta za snažniji imunitet.

Jedite cjelovite namirnice - "Vitamini i minerali, posebno vitamin C, vitamin D, cink i antioksidansi, podržavaju funkciju imunoloških stanica", ističe dr. Dasgupta. Umjesto dodataka, stručnjaci savjetuju raznoliku prehranu bogatu voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama, zdravim mastima i nemasnim proteinima.

Odmorite se kada ste bolesni - iako mnogi kad su malo bolesni svejedno obavljaju posao i ostale aktivnosti kao da nisu, liječnici savjetuju suprotno. "Nemojte se bojati uzeti dan odmora ako se počnete osjećati loše. Ponekad će usporavanje kada ste bolesni omogućiti da se još brže vratite svojoj rutini", ističe liječnik obiteljske medicine dr. Michael Richardson.

Osigurajte kvalitetan san - "Tijekom spavanja vaše tijelo proizvodi medijatore poput citokina koji pomažu vašim stanicama u borbi protiv infekcija", kaže dr. Nachman. Stručnjaci savjetuju da prije spavanja odložite telefone i druge ekrane kako biste poboljšali kvalitetu odmora.

Pijte dovoljno tekućine - "Hidracija pomaže cirkulaciji, što znači da je protok krvi bolji i to pomaže da prave stanice i imunološki faktori dođu tamo gdje su potrebni", objašnjava dr. Sharon Nachman. Najbolji izbor je voda, dok alkohol treba izbjegavati jer može oslabiti imunološke stanice i otežati borbu protiv infekcija.

Redovito vježbajte - "Toliko je studija pokazalo da vježbanje pomaže vašem tijelu u borbi protiv infekcija", ističe dr. Nachman. Liječnici preporučuju najmanje 150 minuta umjerene aktivnosti tjedno, dovoljno da ubrza rad srca, ali da još uvijek možete razgovarati.

Smanjite razinu stresa - "Kronični stres povećava kortizol, koji potiskuje imunološki sustav", objašnjava dr. Dasgupta. Kratke pauze, svjesno disanje ili meditacija mogu pomoći tijelu da se brže oporavi i održi otpornost.

Uz ovih par savjeta bi vaš imunitet mogao biti na potrebnoj razini da nemate jesenskih problema....