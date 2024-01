Orbitrek - koje su razlike među njima?

Koje su bitne razlike između pojedinih orbitreka?

Ako ne znate, orbitrek je onaj sobni bicikl na kojem stojite i njegove se ručice pomiču. Takav sobni bicikl je poznat pod imenima orbitrek ili eliptićni trenažer .

Poznajemo mnogo različitih vrsta orbitreka. Kako bismo vam olakšali vaš izbor nabrojiti ćemo četiri najvažnije stvari prilikom kupnje.

4 najvažnije činjenice pri kupnji orbitreka - eliptičnog trenažera

Kupite poznati i etablirani brend (Tunturi, Life Fitness, Kettler, Reebok) - ako želite imati dobar orbitrek najbolje je osloniti se na već poznate brandove. Oni su na tržištu već nekoliko desetljeća. Ako kupite brand "NO NAME", velika je vjerojatnost da proizvod neće biti onakav kakav ste očekivali. Proizvođači takvih orbitreka kopiraju proizvode poznatih brendova na najjeftiniji mogući način.

Tipičan primjer loše kupnje je kataloška prodaja jeftinih proizvoda glavnih trgovaca koji prodaju sve: od mlijeka, kruha, alata, vrtnih proizvoda. Ako želite ozbiljno trenirati, razmislite gdje ćete kupiti svoj uređaj za vježbanje.

Servis - usluga sevisa je također vrlo važan čimbenik. Ako ćete vaš orbitrek redovito koristiti, biti će vam potreban servis. To je činjenica. Ako kupite orbitrek putem nepoznatog brenda preko interneta iz inozemstva, kako ćete ga popraviti ili zamijeniti ako postoje nepravilnosti? Razmislite što ćete učiniti kad vam nešto zatreba. Imajte na umu da orbitrek pod markom "NO NAME" nema rezervne dijelove koji bi se lako mogli nabaviti. U većini slučajeva te "no name" sprave se ne popravljaju, pa stoga kupci vraćaju proizvod i tako ostaju bez uređaja i posljedično bez vježbanja.

Pedale - važno je da pedale budu dovoljno velike i da tijekom vježbanja imate pravilno i ravno držanje. Ne biste se trebali naginjati previše naprijed. Stoga je važno da saznate odgovara li orbitrek vašoj visini i težini.

Cijena - dobiti ćete točno ono što plaćate - teško ćete dobiti dobar orbitrek ispod cijene od 700 eura. Dakle, znajte da su skuplji orbitreci čvršći i stabilniji, te imaju veću rotacijsku masu i veće pedale.

Što trebate znati prije kupnje orbitreka?

Koliko sam visok/a?

Koliko težim?

Koliko ću puta tjedno koristiti orbitrek?

Što znači duljina koraka?

Što je rotacijska masa?

Orbitrek vrijedan 150 - 250 €



Ne znamo zašto se zapravo prodaje ova vrsta orbitreka jer izgleda kao da je za djecu. Ako će vaše dijete marljivo i redovito vježbati, sjajno. Kupite mu takav orbitrek i pustite ga da veselo vježba.

Nažalost, takvi orbireci nisu prikladni za odrasle, osim ako niste visoki do 150 cm. U ovoj vrijednosti dobit ćete orbitrek sa sljedećim karakteristikama:

Rotacijska masa: 12 kg ili manje

Duljina koraka: do 28 cm

Usluga: NE (samo zamjena cijelog uređaja)

Rezervni dijelovi: NE

Težina cijelog uređaja: 16 kg

Ovaj orbitrek pogodan je za djecu i odrasle ne više od 150 cm i teške oko 45 kg. Također, takava sprava namijenjena je vježbanju jednom tjedno.

Ako ga ipak koristite, budite oprezni jer će vaše držanje cijelo vrijeme biti pogrešno i zato ćete se naginjati naprijed. Također, nešto brzo može početi pucati iznutra, što je znak preopterećenja samog uređaja. Čak i ako razmišljate o kupnji jeftinijeg orbitreka, možda bi bilo bolje da to ne učinite. Osim ako ga nećete kupiti za svoje dijete, koje je još manje i lakše od prosječnog čovjeka.

Duljina koraka

Budući da jeftiniji orbitreci imaju duljinu koraka manju od 30 cm, to je ujedno i glavni razlog zašto je takav orbitrek pogodan za male ljude ili djecu. Duljina koraka znači kolika će biti dužina pokreta.

Orbitrek vrijednosti od 300 - 600 €



Rotacijska težina: od 12 kg - 18 kg

Duljina koraka: do 35 cm

Usluga i savjet: moguće

Rezervni dijelovi: ako je marka poznata DA, inače NE

Težina uređaja: 36 kg

Ako ste visoki 160 cm i imate više do 60 kg, tada će ovaj biti pravi za vas. Ako ne ispunjavate gore navedene kriterije, nažalost takav orbitrek nije za vas.

Ako ste osoba koja teži više od 70 kg i visoka je više od 170 cm, orbitrek sa gore spomenutim karakteristikama neće biti pravi za vas.

Ako pogledamo težinu uređaja, koja iznosi samo 36 kg, eliptični kotačić će se njihati lijevo-desno tijekom vašeg treninga. Čak je i pedala veličine najviše 35 cm premala za vašu visinu. Ova veličina pedale namijenjena je osobama nižim od 160 cm.

Duljina pedale do 35 cm namijenjena je osobama visokim od 150 cm do 160 cm. Ako se sveejedno odlučite za ovaj orbitrek, vaše držanje tijela neće biti ispravno i nagnut ćete se previše naprijed.

Upišite se u teretanu jer tamo ima orbitreka različitih oblika koji će zadovoljiti svakog vježbača

Štedit svoj novac kako biste kupili pravi eliptićni trenažer koji vam odgovara i koji ćete imati dugi niz godina

Ako orbitrek - eliptični trenažer morate imati odmah, uzmite u obzir sljedeće:

Spustite svoju težinu ispod 70 kg ako je moguće

Ne koristite ga često

Kupite produženo jamstvo (ako je moguće)

Ne izvodite redovite treninge visokog intenziteta jer takvi orbitreci nisu dovoljno jaki

Ako možete pričekati s kupnjom, obratite pažnju na:

Duljina stopala treba biti od 40 do 45 cm

Papučica treba biti gumirana kako vam noga ne bi skliznula

Pedale bi se trebale kretati glatko i tiho

Okret stopala trebao bi odgovarati vašoj visini, što možete vidjeti po pravilnom držanju

Proučite orbitrek prije nego što ga kupite

Orbitrek - eliptični trenažer u vrijednosti od 700 - 1100 €



U ovu skupinu orbitreka već možemo uključiti korisnike različitih visina i težina, gdje neće biti većih ograničenja. Od takvog orbitreka možete očekivati ​​sljedeća svojstva:

Rotacijska težina: 28 - 36 kg

Duljina koraka: od 40 - 45 cm

Usluga: DA

Rezervni dijelovi: DA

Težina cijelog uređaja: od 55 kg - 80 kg

Kao što već možete vidjeti iz specifikacija, takvi orbitreci prikladni su i za osobe više od 170 cm i teže od 100 kg. Takav orbitrek pogodan je za žene i za muškarce . Trening će biti tako solidan, stabilan i uglađen.

Također, moći ćete izvoditi intervalne vježbe ili vježbe visokog intenziteta. Računalo će vam omogućiti različite vrste treninga, koje ste već uključili u svoj program vježbanja.

Ako želite još više diverzificirati svoj trening i ostati motivirani, imat ćete priliku natjecati se s ostalim vježbačima. Računalo vam tako omogućuje Bluetooth vezu, s kojom ćete se povezati s aplikacijom na telefonu ili tabletu.

Na ovaj način možete započeti virtualni trening s ostalim natjecateljima na cestama Zagreba, Budimpešte, Rima ili Pariza .... Trening će postati prava igra i užitak. Poput igranja računalne igre.

Zamašnjak i rotirajuća masa

Pregledali smo značajne razlike između pojedinih orbitreka koji koštaju od 150 do 1200 eura. Dopustite nam da vam objasnimo pojam zamašnjaka i što je to.

Zašto je to važno?

Koju funkciju ima?

Zamašnjak je rotirajuća masa i motorod orbitreka. Bez toga ne biste mogli vrtjeti i vježbati na uređaju. Stoga je vrlo važno da je što teži. Što je zamašnjak teži obritrek će ljepše i glađe raditi. Ovo će također učiniti vježbu intenzivnijom i ugodnijom.

Ako imamo postavljeno veliko opterećenje, tada je magnet bliže zamašnjaku. Kad je vježba lagana i jednostavna, magnet je dalje od zamašnjaka.

Što je zamašnjak teži, to ćete uglađenije i tiše vježbati.

Što je zamašnjak teži, to ćete češće moći vježbati.

Ako ne želite da unutrašnjost pukne ili ispušta "čudne" zvukove, morate kupiti orbitrek za redovito vježbanje, gdje će težina zamašnjaka biti veća od 20 kg.

Orbitreci - Tunturi orbitrek Century Performance C100-kotači

Duljina pedale

Duljina papučice također je važan kriterij pri odabiru vašeg orbitreka. Pokret mora biti prirodan i ugodan. Orbitreci koji vam omogućuju dulje korake obično su bolji izbor.

To je osobito istinito ako će uređaj koristiti nekoliko ljudi različitih visina.

Međutim, morate paziti da korak ne bude predug kako vam mišići ne bi bili previše napeti. Ako je korak prekratak, vaše će vježbanje cijelo vrijeme biti u "grču". Prekratko vježbanje učinit će vježbu manje učinkovitom.

Stoga je vaša visina vrlo važna, jer što ste viši to vam korak mora biti duži.

Općenito je prihvaćeno da manji ljudi stoga trebaju kraću duljinu koraka, a viši dužu. Stoga je poželjno isprobati svoj orbitrek - eliptićni trenažer i vidjeti hoće li vam odgovarati ili ne.

Razliku između dužina koraka možete vidjeti na donjoj slici:

orbitrek - dužina koraka 46 cm - 60 cm

Zaključak

Da rezimiramo što smo naučili i što je najvažnije pri odluci za vaš orbitrek - eliptični trenažer.

Ako ste visoki više od 180 cm, eliptićni trenažer mora biti težak najmanje 45 kg i imati rotacijsku masu veću od 20 kg. Ovisi o tome koliko ste teški.

Provjerite dužinu koraka na orbitreku jer bi vam trebao odgovarati kako vam ne bi bilo tijesno kad vježbate.

Provjerite i držanje tijela dok vježbate. Ne biste se trebali naginjati previše naprijed.

Ako ste osoba koja brzo izgubi motivaciju, pobrinite se da uređaj uključuje i mogućnost virtualne vježbe s ostalim sudionicima. Prema našem iskustvu, ljudi koji kupuju ovu vrstu orbitreka također, redovito i češće vježbaju.

Možete kupiti jeftiniji eliptićni trenažer do vrijednosti od 200 eura samo ako ga stvarno želite odmah i ako za njega ispunjavate slijedeće kriterije. Da ste manji od 160 cm i lakši od 50 kg i da na njemu nećete vježbati tako često.

Ako ste viši od 175 cm i ako ozbiljno želite započeti trenirati, tada morate gledati orbitreke u vrijednosti od 800 eura nadalje. Ova vrsta orbitreka omogućit će vam dovoljno veliku dužinu koraka, računalo će vam ponuditi mnogo opcija za različite vrste treninga, a težina cjelokupne rotacijske mase bit će dovoljno velika za nesmetan i udoban trening.

Dakle, ako još uvijek niste sigurni što odabrati, pozivamo vas da nas nazovete kako bismo vam dali savjet koji orbitrek bi bio najbolji za vas.

Uživajte u vježbanju i kupnji!

Na ovome linku su svi orbitreci u našoj ponudi.