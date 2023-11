Ako iz bilo kojeg razloga želite 'nabildati' imunitet i osigurati maksimalnu otpornost organizma, među najefikasnijim rješenjima je - arabinoksilan koji snažno stimulira prirodan imunitet. Arabinoksilan je aktivna tvar u BioBranu, prirodnom dodatku prehrani koji je razvijen prije više od 20 godina u Japanu. Proizvodi se patentiranim postupkom derivacije rižinih mekinja, uz pomoć enzima shiitake gljiva. Brojna istraživanja dokazuju njegovu djelotvornost, a nove znanstvene spoznaje redovno se evidentiraju na web stranici www.biobran.org.

Arabinoksilan aktivira imunosne stanice za 310%

Posebno je zanimljiv način na koji arabinoksilan stimulira prirodni imunitet, o čijoj snazi ovisi naša sposobnost da se odupremo bolesti. Donosimo najnovija saznanja po ovom pitanju i zaključke cijenjenog onkologa i naturopata dr. Serge Jurasunasa.

"Među najvažnijim imunosnim stanicama su takozvane prirodne stanice ubojice (Natural Killer cells). NK stanice se danas prije svega smatraju važnom linijom obrane od raka, ali dokazano je da također igraju ključnu ulogu u obrani domaćina od virusne infekcije. Postoje opsežni dokazi da je rana prirodna funkcija i reakcija NK stanica ključna i iznimno korisna u imunološkoj obrani od respiratornih virusnih infekcija, dakle ne samo kod tretiranja tumora. Specifična forma arabinoksilana u BioBranu omogućava brzu apsorpciju i stimulaciju imunoloških stanica i to prije svega NK stanica, ali i T i B limfocita i makrofaga. Djelatne tvari iz spomenutog suplementa aktiviraju NK stanice za čak 310% i to već nakon uzimanja 3 grama dnevno. Također, snažan sinergijski učinak bit će postignut ako se uspješno održava zdrav i vitalan mikrobiom, prije svega ispravnom prehranom i uzimanjem kvalitetnih probiotika, kao i uzimanjem vitamina D i C."

Savjeti dr. Jurasunasa dodatno naglašavaju važnost cjelovitog pristupa zaštiti organizma od infekcija virusima jer se tako može postići maksimalan učinak.

Otpornost i snaga prirodnih imunosnih stanica je rješenje

Još nekoliko zanimljivih zaključaka donosi Sarah Davenport, autorica brojnih bestselera na temu zdravlja, autorica popularnog bloga Reboot Health i osnivačica britanske dobrotvorne organizacije za rak Breast Cancer Haven. Osvrnula se na svoja saznanja vezana uz snagu arabinoksilana u kontekstu potrage za prirodnom podrškom obrambenom sustavu protiv infekcija virusima.

"Prva linija obrane od napada virusa su naše NK stanice, koje čine oko 10% bijelih krvnih stanica. Najpoznatije su po tome što napadaju i uništavanju stanice zaražene virusom, ali također su zadužene i za proizvodnju citokina, sićušnih molekula koje drugim imunološkim stanicama signaliziraju kako odgovoriti na infekciju i upalu te pojačati ukupni imunološki odgovor. Održavanje broja NK stanica na visokoj razini, uvijek bi trebalo biti prioritet, posebno tijekom sezona viroza. Najbolji dodatak prehrani za koji sam utvrdila da povećava broj NK stanica je BioBran (MGN-3). Cijenjeni kirurg, dr. Mamdooh Ghoneum sa Sveučilišta za medicinu i znanost Charles Drew u Los Angelesu, opisao ga je kao najmoćnije sredstvo za poticanje imuniteta koje je ikada pronašao. U roku od dva do tri tjedna, razina NK stanica povećava se za oko 300%, B stanica do 250%, a T stanice, koje također uništavaju zaražene stanice i pokreću antivirusni odgovor organizma, za 200%. I sve to bez bilo kakvih nuspojava."

I opet se ističe da je holistički pristup bez sumnje najbolji način da sačuvamo zdravlje i osnažimo imunitet. I to počevši od cjelovite, organske i dobro izbalansirane prehrane sa što manje nutritivno siromašne rafinirane hrane, do fizičke aktivnosti i to idealno u prirodi, kao i pronalaženje dobrog načina za upravljanje negativnim utjecajima stresa na našu kvalitetu života. Iako nam vrijeme u kojem živimo donosi velike izazove, ipak je svaki dan nova prilika da osnažimo svoje mentalno i fizičko zdravlje. Gore spomenute osnove prvi su korak, a pomoć moćnih, prirodnih i neškodljivih dodataka prehrani, odlična su nadopuna.

