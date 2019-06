Koliko god puta sebi obećali da ćemo početi vježbati već po povratku s ljetovanja i u novu sezonu kupanja ući elegantno, isklesanog tijela na kojem savršeno stoji kupaći kostim, to se nikada ne dogodi.

Scenarij otprilike uvijek bude isti: mjesec dana prije godišnjeg odmora očajavamo, panično tražeći najučinkovitiji način da otopimo salo s trbuha i bedara, barem toliko da nam nije neugodno skinuti se u kupaći. I znamo, to nije ni pametno, a ni zdravo, ali tako biva.

No, postoji način na koji možete u mjesec dana popraviti figuru, a uključuje, šo drugo nego, tjelovježbu i pravilnu prehranu.

No, to ne znači da morate po cijele dane biti u teretani niti gladovati, već pametno pristupiti projektu.

Budući da se svako tijelo različito prilagođava promjenama u prehrani i vježbanju, ne postoji univerzalno vremensko razdoblje koliko će trebati da biste postigli rezultate koje želite.

Općenito, trebali biste vidjeti rezultate oko za šest tjedana, ali to će varirati od osobe do osobe. No, imamo prečac do željenog cilja.

Treba se usredotočiti na jačanje cijelog tijela, izgradnju mišićne mase i mobilnost. Važno je da se osjećate kao da vam vježbanje pomaže, ali isto tako važno je usredotočiti se na pravilno izvođenje vježbi i jačanje cijeog tijela, umjesto da se fokusirate na određenu regiju poput trbuha ili stražnjice.

Usredotočujući se na poboljšanje snage, mobilnosti i primjene osnova zdrave prehrane, doći ćete do željenog cilja u kraćem roku - učvrstit ćete bedra, ruke, stražnjicu, noge i trbuh i smršavjeti. Osim toga, postat ćete jači i osjećat se odlično u svom tijelu.

Ako dosad niste ništa trenirali, dovoljno je da triput tjedno odvojite pola sata za brzu šetnju ili jogging (to znači da dok trčite možete pričati, ali vam se ne da). Nakon toga napravite desetak trbušnjaka i plenk. Budite dosljedni i vidjet ćete rezultate do godišnjeg odmora. Najvažnije je biti redovit.

Osim vježbanja, obratite pažnju i na prehranu. Jedite što više sezonskog voća i povrća, smanjite šećere i ugljikohidrae te pijte dovoljno vode. Iz kave izbacite šećer i mlijeko i uživajte u crnoj čokoladi. Sigurni smo da ćete vidjeti napredak.