Osteoporoza, stanje koje uzrokuje slabljenje gustoće kostiju, pogađa milijune ljudi diljem svijeta i povećava rizik od prijeloma čak i pri manjim naporima. Prema Američkoj agenciji za hranu i lijekove (FDA), rizik se povećava ako kosti nisu dovoljno ojačale tijekom mladosti ili zbog hormonalnih promjena, poput pada razine estrogena u menopauzi.

U takvim slučajevima, pravilna prehrana s dovoljnim unosom kalcija i vitamina D ključna je za očuvanje čvrstoće kostiju. Stručnjakinje za prehranu ističu da je jedan od najjednostavnijih načina za povećanje unosa kalcija - sir. "Sir je bogat izvor kalcija i proteina, dvaju ključnih nutrijenata koji pomažu u izgradnji i održavanju jakih kostiju," objašnjava nutricionistica Keri Gans.

Dodaje da mnoge vrste sira sadrže i vitamin D te fosfor, koji zajedno s kalcijem održavaju gustoću i otpornost kostiju. No, ako želimo izvući maksimum iz svake porcije, postoji jedna vrsta sira koja se posebno ističe - parmezan.

Umjerenost je ključna

Prema riječima dijetetičarki, samo 28 grama parmezana donosi oko 335 miligrama kalcija. "Parmezan je jedna od najbogatijih vrsta sira kalcijem, s gotovo 30 posto dnevne preporučene vrijednosti na 28 grama", kaže dijetetičarka Beth Warren.

Gans pojašnjava da je razlog visokom udjelu kalcija u tome što je parmezan vrlo koncentriran i sadrži malo vlage. "Čak i male količine, poput posipanja preko jela, pridonose dnevnom unosu kalcija," navodi.

Kako bismo maksimalno iskoristili prednosti sira za zdravlje kostiju, nutricionistica Jessica Cording savjetuje da ga koristimo umjereno, ali promišljeno - primjerice, dodajte naribani parmezan u salate ili povrće.

Nutricionistica Tara Gidus Collingwood napominje da nisu potrebne velike količine: "Čak i mali obrok, poput posipanja parmezana po tjestenini ili komadića sira uz voće, može značajno doprinijeti unosu kalcija."

Osim toga, stručnjakinje podsjećaju da je za zdravlje kostiju važno ostati fizički aktivan, ne pušiti, ograničiti unos alkohola te redovito unositi dovoljno kalcija i vitamina D kroz prehranu ili dodatke.