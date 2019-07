Hrane se baca toliko da bi nam se život trebao zgaditi zbog toga, pa evo korisnih savjeta kako iskoristiti hranu koja više ne izgleda kao kad ste je kupili - ali se i dalje može jesti

Od smežuranog krumpira možete napraviti pire, ulje je vjerojatno bilo izloženo niskoj temperaturi i još uvijek je dobro za korištenje, a jaja i dalje jestiva kada se termički obrade, kažu članovi jednoga potrošačkog centra u sjevernoj Njemačkoj.

Centar je sastavio popis od 30 namirnica. Pokraj svake od njih stoji objašnjenje o tomu koliko se dugo neki proizvodi mogu koristiti i kad ih uistinu treba baciti u smeće. Svrha je pokazati konzumentima da se sva hrana ne mora nužno odbaciti kad joj istekne rok, a to vrijedi za proizvode poput maslaca i keksa do riže i mliječnih prozvoda.

Kada je riječ o čuvanju kruha, njemačka udruga koja djeluje pod nazivom "Predobro za kantu za smeće!" predlaže zamrzavanje. Prethodno izrezane kriške mogu se čuvati u zatvorenoj vrećici za zamrzavanje te se po potrebi brzo odmrznuti u tosteru ili mikrovalnoj pećnici. Zamrznuti kruh može se ispeći u pećnici pa će biti hrskav. Ako znate da ćete ga uskoro konzumirati, možete ga držati u čistoj plastičnoj vrećici. Dugo će ostati svjež i u glinenoj posudi s poklopcem.

Toplina i količina šećera utječu na to koliko dugo se smiju konzumirati džemovi. Ako je voće usitnjeno u pire i zaslađeno hladno, džem se u hladnjaku može čuvati i do dva tjedna, a ako je voće skuhano, džem se na hladnome i tamnom mjestu može čuvati do godinu dana. Ako domaći pekmez nakon nekoliko mjeseci zbog izloženosti svjetlosti dobije svijetlosmeđu ili sivu boju, to samo znači da je nestala prirodna boja, a okus bi trebao biti isti.

Potrošačka udruga savjetuje da limune ne čuvate u hladnjaku jer bi mogli popljesniviti zbog izloženosti vlazi. Najsvježiji će ostati izvan hladnjaka, kaže Dietlind Hanrieder, profesorica prehrambenih znanosti na njemačkom Sveučilištu Anhalt. Najbolje ih je staviti u žičanu košaru u najhladnijoj prostoriji u stanu i tvrdi da će najdulje ostati svježi ako se između limuna stavi presavijeni papirnati ručnik.

Centar "Predobro za kantu za smeće!" naveo je podatke o roku trajanja za još neke namirnice: neotvoreno pivo traje 4 mjeseca, smeđi šećer traje neograničeno ako je uskladišten na suhom i tamnom mjestu, čokolada traje godinu dana od datuma proizvodnja, neotvorena mljevena kava traje 2 godine, a otvorena do mjesec dana, neotvorena instant kava traje do dvije godine, a otvorena do mjesec dana, neotvorena mineralna i gazirana pića traju tri mjeseca od datuma "najbolje upotrijebiti do", a otvorena se ne kvare, ali gube okus, tjestenina traje 12 mjeseci.

Neotvoreno zamrzuto povrće traje od 18 do 14 mjeseci, a otvoreno mjesec dana, med traje neograničeno, neotvoren sok traje osam mjeseci od datuma proizvodnje, a otvoren do 10 dana, neotvoren kečap traje godinu dana, a otvoren od 4 do 6 mjeseci, neotvorena majoneza nema rok trajanja, a otvorena se mora potrošiti u roku od tri mjeseca od datuma proizvodnje, senf - otvoren ili neotvoren traje dvije godine.

Neotvorene masline u staklenci traju tri godine, a otvorene tri mjeseca, maslinovo ulje traje dvije godine od datuma proizvodnje, neotvoreni kiseli krastavci traju 18 mjeseci, a otvoreni ovisno o tome kada promijene boje ili postanu mekani, bijela riža traje dvije godine od datuma proizvodnje, neotvoren preljev za salatu u staklenci traje 12 mjeseci, a otvoren 9 mjeseci u hladnjaku.

Tabasco traje 5 godina skladišten na suhome hladnom mjestu, čajne vrećice se nakon otvaranja paketa moraju iskoristiti u roku od dvije godine, neotvorena tuna u konzervi traje godinu dana od dana kupnje, a otvorena 3 do 4 dana, neotvoren soja sos u boci traje dvije godine, a otvoren traje tri mjeseca. Vinski ocat traje 42 mjeseca.