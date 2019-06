Postoje brojne tehnike i alati za postizanje psihičkog mira, no svi oni koji se bave sportom potvrdit će da se psiha rasterećuje i jača kroz tjelesni napor. Tjelovježba može umanjiti depresiju, izbrisati anksioznost i stres te blagotvorno utjecati na svaku stanicu u tijelu.

Scott Douglas u svojoj knjizi "Running Is My Therapy" piše kako ga je trčanje psihički iscijelilo te otkriva nekoliko trikova koji će svakodnevni jogging učiniti još učinkovitijim. Naglašava svako trčanje je bolje od nikakvog, no postoje koraci koji će efekte trčanja dodatno pojačati. Evo ih:

Nema sve ili ništa - zapamtite, najbolje trčanje je ono koje realizirate, ponavlja Douglas. Postoje studije koje potvrđuju da se raspoloženje osjetno popravlja nakon 30 minuta trčanja, a svaka minuta koju pretrčite iznad toga čini da dobro raspoloženje dulje potraje. No i trening od 20 minuta je puno bliži onom 90-minutnom od nikakvog treninga, stoga prestanite razmišljati o neodgovarajućim tenisicama i svemu ostalom što će vas zadržai na kauču. Ustanite i trčite. Najvažniji korak je onaj prvi. Za početak trčite rutom koju možete skratiti ili produljiti kada god poželite.

Što vam treba - prije no što obujete tenisice zapitajte se želite li trčati sami ili u društvu. Ako imate neki problem za riješiti ili morate o nečemu dobro razmisliti ili vam samo treba mira otiđite trčati sami. Solo trčanje najbolji je izbor nakon hektičnog dana. S druge strane, ako vam treba razgovor s prijateljem ili vam je dosta unutarnjeg monologa, trčite u društvu. Najvažnije od svega je da osluškujete svoje potrebe.

Trčite svojim tempom - znanstvenici su otkrili da je najučinkovitiji trening za mozak onaj umjerene jakosti jer se tada u tijelu luči najviše serotonina. Za trkače to bio bio intenzitet trčanja pri kojem mogu neometano govoriti. No, utjecaj trčanja na psihu puno je veći od kemijskog. Guranje samoga sebe preko svojih granica jača karakter i čini nas zadovoljnima, a postizanje rezultata tome dodatno doprinosi. No, isto tako važno je razvijati ljubav prema sebi i dozvoliti si u posebno teškim danima skroz lagani trening, čak i šetnju umjesto trčanja.