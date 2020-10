Radne navike i ljubav su način na koji ćete djecu poslati u život sigurni da če uspjeti - ako je to manje ili više očigledno, važno je da djeca imaju zadatke zbog kojih će vjerojatno uspjeti u budućnosti, piše Bright Side.

Prema Julie Lythcott-Haims, autorici knjige "How to Raise an Adult", zadaci pomažu djeci razviti određeni stav koji može dovesti do toga da preuzimaju odgovornost kada to bude bilo potrebno.

Ova kvaliteta korisna je kad dijete ima grupne projekte u školi ili na fakultetu. Oni koji su naučili preuzimati inicijativu još od djetinjstva, imaju veće šanse biti vođe.

Kada dijete vidi da njegovi postupci vode do određenog ishoda i realizira vezu "djelovanje-posljedica", otvorit će cijelu mrežu aktivnosti kao što su razmišljanje, planiranje, traženje, pokušaji, neuspjesi i uspjesi.

To daje djetetu više prostora za stvaranje iskustva. A obavljanje poslova pruža im više kontrole nad drugim vrlo značajnim fragmentom njihovog života.

Svakodnevni život

Zadaci su dijelovi svakodnevnog života koje je nemoguće izbjeći. Ako štitite dijete od kućanskih obaveza i stvarate ovisnički način razmišljanja, to na kraju donosi djetetu samo veću štetu.

Kao što je spomenula Lythcott-Haims roditelji ne bi trebali sav trud ulagati u dobre ocjene, već i na formiranje određenih navika, vještina i razmišljanja. To će im pomoći da više napreduju u životu i stvara sposobnost postavljanja prioriteta, ali i realizaciju bez odlaganja.

Lythcott-Haims kaže da traženje od djeteta da pomogne s pranjem suđa ili iznošenjem smeća, pomaže djeci da se nauče realizaciji.

Kad namjerno izoliramo djecu od poslova, ne dopuštamo im da razviju radnu etiku potrebnu ne samo u školi ili na poslu, već i u životu. Ovo iskustvo će puno značiti vašem djetetu i dati mu pozitivan osjećaj da je produktivno.