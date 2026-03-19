Visoki krvni tlak, poznat i kao hipertenzija, jedan je od najčešćih zdravstvenih problema današnjice. Iako se može pojaviti u bilo koje doba dana, mnogi ljudi primjećuju da im je tlak posebno povišen upravo ujutro. Ova pojava nije rijetka i može biti povezana s prirodnim ritmom tijela, ali i životnim navikama.

Zašto je tlak viši ujutro

Tijekom noći tijelo miruje, a krvni tlak obično pada. Međutim, ujutro, neposredno nakon buđenja, dolazi do naglog porasta hormona poput kortizola i adrenalina. Ti hormoni pripremaju tijelo za aktivnost, ali istovremeno mogu uzrokovati porast krvnog tlaka.

Kod nekih osoba ovaj porast može biti izraženiji nego kod drugih, što može dovesti do osjećaja pritiska u glavi, ubrzanog rada srca ili opće nelagode.

Loše jutarnje navike

Određene navike mogu dodatno pogoršati jutarnji porast tlaka. Na primjer, naglo ustajanje iz kreveta može izazvati šok za organizam. Također, konzumacija kave na prazan želudac kod nekih ljudi može privremeno povećati krvni tlak.

Nedostatak sna, stres i kasni obroci navečer također mogu utjecati na jutarnje vrijednosti tlaka.

Važnost pravilnog buđenja

Jedan od jednostavnih načina za smanjenje jutarnjeg porasta tlaka je postepeno buđenje. Umjesto naglog ustajanja, preporučuje se nekoliko minuta provesti sjedeći na rubu kreveta kako bi se tijelo prilagodilo.

Lagano istezanje ili nekoliko dubokih udaha može pomoći u stabilizaciji cirkulacije i smanjenju naglog skoka tlaka.

Uloga prehrane

Prehrana igra važnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka. Smanjenje unosa soli može pomoći u snižavanju tlaka, dok povećan unos voća i povrća može imati pozitivan učinak na zdravlje krvnih žila.

Namirnice bogate kalijem, poput banana, špinata i rajčica, mogu pomoći u održavanju ravnoteže tlaka. Također je važno izbjegavati teške i masne obroke prije spavanja.

Redovita tjelesna aktivnost

Tjelesna aktivnost jedan je od najučinkovitijih načina za kontrolu krvnog tlaka. Redovita šetnja, vožnja bicikla ili lagano vježbanje mogu pomoći u jačanju srca i poboljšanju cirkulacije.

Čak i umjerena aktivnost nekoliko puta tjedno može značajno smanjiti rizik od hipertenzije.

Upravljanje stresom

Stres je jedan od glavnih čimbenika koji utječu na krvni tlak. Tehnike opuštanja poput meditacije, dubokog disanja ili provođenja vremena u prirodi mogu pomoći u smanjenju stresa i stabilizaciji tlaka.

Važno je pronaći način opuštanja koji odgovara pojedincu i redovito ga prakticirati.

Ukratko, jutarnji porast krvnog tlaka česta je pojava koja može biti povezana s prirodnim procesima u tijelu, ali i životnim navikama. Postupno buđenje, zdrava prehrana, redovita tjelesna aktivnost i smanjenje stresa mogu pomoći u njegovoj kontroli. Ako su vrijednosti tlaka često povišene, važno je konzultirati se s liječnikom kako bi se spriječile moguće komplikacije i osiguralo dugoročno zdravlje