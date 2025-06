Avangardni John Maus premijerno u Hrvatskoj, early bird ulaznice već rasprodane!

Multitalentirani američki glazbenik John Maus premijerno stiže u Hrvatsku, a u njegovom jamačno nezaboravnom performansu zagrebačka će publika uživati u srijedu, 10. rujna u Vintage Industrial Baru. Pretprodajna cijena ulaznica je 24 eura i mogu se kupiti preko Hangtime weba, a na dan će koštati 28 eura. Fizičke ulaznice bit će uskoro dostupne i u Dirty Old Shopu. O velikom interesu za koncert svjedoči i činjenica da su early bird ulaznice rasprodane u samo četiri dana.

John Maus je glazbenik, skladatelj i filozof rođen 1980. godine u Austinu u saveznoj državi Minnesota. Iako se na prvi pogled uklapa u okvire synth-popa, od tog je hladnog minimalizma izgradio plašt beskonačnih značenja, iskrene ljepote i apsurdnog humora kroz tri ključna albuma od 2006. godine naovamo. Glazba mu je iznimno promjenjiva - iako se često opisuje kao retrofuturistička zbog korištenja bubnjarskih mašina i sintesajzera iz 80-ih, Johnova glazba daleko je osobnija od puke nostalgične rekonstrukcije. Njegove pjesme nose filmsku kvalitetu, s patosom koji se rađa iz pokretačkih bas-linija, lebdećih arpeggia i, naravno, njegovog dubokog, rezonantnog vokala. Moroder je trasirao put, ali Maus više teži kadenci inspiriranoj renesansnom polifonijom i eksperimentiranju post-punka. To je spoj glazbenih ideja radikalan koliko i njegova namjera.

Maus je "čovjek izvan svog vremena" koji pokušava shvatiti nečovječnost suvremenog svijeta kroz jezik punk rocka. Njegov je cilj iskren dok poseže za naizgled nemogućim. Upravo ta težnja - da postane dio veće mnoštvenosti, da se pojavi, postane, poveže - pokreće njegove pjesme i njega samog. Najpoznatiji je po svojoj jedinstvenoj kombinaciji lo-fi synth-popa, filozofskih tekstova i teatralnih live nastupa koji često uključuju intenzivno i emocionalno izražavanje. Studirao je glazbu na Kalifornijskom institutu za umjetnost (CalArts), gdje je surađivao s Arielom Pinkom, a kasnije je doktorirao političku filozofiju na Sveučilištu u Honoluluu.

Glazbeni izričaj mu često evocira zvuk 80-ih, ali ga kombinira s postmodernim, ponekad distopijskim lirskim temama. Prvi album "Songs" objavio je 2006., a veću pažnju dobiva s albumima "Love Is Real" (2007.) i "We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves" (2011.), koji su ga pozicionirali kao kultnu figuru nezavisne glazbene scene.

Nakon duže pauze vratio se albumom "Screen Memories" (2017.) i pratećim izdanjem "Addendum" (2018.), nastavljajući istraživati konceptualne teme poput smrti, tehnologije i političkog otuđenja. Maus je poznat i po introspektivnim intervjuima u kojima tematizira granice umjetnosti i znanja. Njegov rad balansira između akademskog i glazbenog svijeta, često izazivajući slušatelje da razmišljaju o dubljim značenjima iza prividno jednostavne pop glazbe.