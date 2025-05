ŠiZ predstavlja suvremeni model građanskog odgoja i obrazovanja, usmjeren na konkretno djelovanje i uključivanje učenika u procese zajednice. Učenici kroz program razvijaju osjećaj odgovornosti, timski duh i kritičko mišljenje, istovremeno stvarajući rješenja za stvarne probleme koji ih okružuju. Program su zajednički osmislili znanstvenici i praktičari s Instituta za društvena istraživanja, Sveučilišta u Rijeci i Prve riječke hrvatske gimnazije.

INmusic festival kao multikulturalna, otvorena i angažirana platforma predstavlja prirodan nastavak ideja koje ŠiZ promiče. Učenici će kroz svoje sudjelovanje upoznati različite glazbene žanrove, raditi u festivalskom timu, sudjelovati u diskusijama o društvenim temama te steći znanja koja se ne nalaze u udžbenicima - ali su ključna za život u modernom društvu.

Za stotinjak učenika srednjih škola koji sudjeluju u ŠiZ programu, INmusic festival #17 bit će više od glazbenog događaja - postat će njihova učionica, mentor, inspiracija i poziv na aktivno sudjelovanje u oblikovanju zajednice. Impresivni program ovogodišnjeg izdanja INmusic festivala donosi nastupe nekih od najvećih glazbenika današnjeg vremena: Air, Massive Attack, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, St. Vincent, The Streets, Kim Deal, Foster the People, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, YARD, Press Club, KOIKOI, Sailor Honeymoon, The Pill, Mitsune, Ki Klop, Tidal Pull, Lika Kolorado, stereosister, Neven, Škofja Loka, Monohrom, Vagina Corporation, balans, Lelee, Nejc Pipp i Žena i brojnih drugih izvođača.

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od samo 119 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 119 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 59 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne isključivo putem službenog festivalskog webshopa.

Ograničeni kontingent jednodnevnih ulaznica dostupan je isključivo putem službenog festivalskog webshopa.