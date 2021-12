Određena količina joda u organizmu nužna je za pravilan rad štitnjače koja kontrolira metabolizam i druge važne funkcije u organizmu

Jod je jedan od onih elemenata koje većine ljudi ne znaju što bi - znaju da su ga naše bake koristile kad se porežete i to je otprilike to... no, jod je puno više i značajnije od toga.

Naime, niske razine joda nisu jedini uzrok slabe funkcije štitnjače, ali nedostatak joda može uzrokovati abnormalno povećanje štitnjače i druge probleme s ovom žlijezdom.

Kod djece može prouzrokovati mentalne smetnje, piše Healthline.

Namirnice koje sadrže jod

Vaše tijelo prirodno ne stvara jod pa je jedini način za dobiti ovaj hranljivi sastojak - prehrana. Odraslima je obično potrebno 150 mikrograma (mcg) dnevno. Trudnicama i dojiljama je potrebno 200 mcg dnevno.

Jod se nalazi u mnogim vrstama hrane. Najkoncentriraniji je u namirnicama poput ribe, jaja, oraha, mesa, mliječnih proizvoda, morskih algi i jodirane kuhinjske soli.

Nedostatak joda

Nedostatak joda pogađa oko dvije milijarde ljudi širom svijeta. Najčešći je u zemljama u razvoju gdje ljudi možda nemaju pristup dovoljno zdravoj hrani. Ali to može utjecati i na ljude u razvijenim zemljama kojima nedostaje odgovarajuća prehrana ili čija tijela ne obrađuju pravilno jod.

Trudnice zahtijevaju više joda od bilo koje druge grupe ljudi. Zbog toga će vjerojatno imati nedostatak ako ne konzumiraju hranu bogatu jodom.

Glavni pokazatelj da organizmu nedostaje jod je oticanje štitnjače na vratu, što može prouzrokovati stvaranje vidljive kvržice, na vratu.

Na nedostatak joda ukazuje i niska razina hormona, hipotireoza, koja obično uzrokuje simptome koji uključuju umor, pojačanu osjetljivost na hladnoću, zatvor, suhu kožu, debljanje, podbuhlo lice, slabost mišića, povišenu razinu kolesterola u krvi, bol ili ukočenost mišića i zglobova, usporen rad srca, tanjenje kose, depresiju i loše pamćenje.

Sve u svemu, raspitajte se malo detaljnije i nemojte odmahnuti rukom....