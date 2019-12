Nakon obroka vježbanje je u potpunosti neučinkovito, usporava probavu, opterećuje probavljanje unesene hrane i daje protuučinak mršavljenju

Vježbanje se ne preporučuje sve dok traje stvaranje masti, a to se događa dva do tri sata nakon obroka. U to vrijeme vježbanje je u potpunosti neučinkovito, usporava probavu, opterećuje probavljanje unesene hrane i daje protuučinak mršavljenju.

I zato treba iskoristiti prirodno najaktivnije razdoblje za razgradnju masnoća, a to je između 7 i 8 sati ujutro, kada je najviša razina hormona budnosti i razina aktivacije svih životnih funkcija.

Jutarnja tjelovježba

Najbolje vrijeme za vježbanje je ujutro, prije doručka i tada se može postići idealna tjelesna težina, bez muke. Ali, treba pripaziti da jutarnje vježbe budu umjerene.

Ne savjetuje se trčanje ujutro jer krvnim žilama i srcu treba najmanje tri sata nakon buđenja da postignu pun kapacitet i zato ih u to vrijeme nije dobro opteretiti većim naporima.

