Lijenost je, uobičajeno, loša za vas je svi misle da ne radite ništa i jednostavno živite na tuđi račun... no, nije to baš tako. Naime, izgleda da su lijeni ljudi zapravo pametniji od onih koji su stalno aktivni, barem tako tvrde znanstvenici.

Istraživači sa Sveučilišta Florida Gulf Coast metodom pisanog testiranja pronašli su savršenu istraživačku skupinu koja je na primjeru pokušala dokazati postojeću teoriju da su lijeni ljudi često uspješniji, pametniji, a nerijetko imaju i mnogo bolje poslove.

Podijelili su skupinu na dva dijela - na one koji su aktivno razmišljali i tražili situacije koje iziskuju određeni intelektualni napor i one koji bi radije učinili bilo što nego mislili. Zatim su nadzirali njihove aktivnosti i, nakon sedam dana testiranja, došli do sljedećih rezultata.

Naime, njihovo je istraživanje pokazalo da su ''mislioci" bili značajno manje aktivni tijekom tjedna od svojih kolega koji su manje razmišljali. To bi značilo da su oni koji su više razmišljali više i ljenčarili, a evo kako istraživači to objašnjavaju.

Prema njihovom mišljenju, pametniji su ljudi ljeniji jer imaju dulji raspon pažnje i ne trebaju neprestano biti u pokretu tražeći sljedeće oblike zabave. Drugim riječima, intelektualci mogu satima sjediti čitajući, drijemajući i razmišljajući, dok se navodno oni manje inteligentni vode suprotnom logikom.

Njihovu tvrdnju potvrđuje i studija iz 2015. godine objavljena u časopisu Journal of Health Psychology. Već je tada dokazano da ljudi koji su manje tjelesno aktivni imaju tendenciju da budu inteligentniji od fizički aktivnijih ljudi, a istraživači su tom prilikom čak razvili i šminkerski opis lijenosti koju nazivaju "potrebom za spoznajom".