Odlične vijesti za Jaguar i njegov automobil Jaguar I-Pace koji je osvojio najprestižnije nagrade u New Yorku. Kao prvo, proglašen je Svjetskim automobilom 2019. (World Car of the Year - WCOTY).

Osim te titule osvojio je i nagrade za najbolje dizajnirani automobil 2019. (Worls Car Design of the Year - WCDOTY) i Svjetski zeleni automobil 2019. godine (World Green Car - WGC).

S ovom titulom i nagradama Jaguarov potpuno električni SUV je prvi automobil koji je osvojio tri kategorije u istoj godini. Sve titule i nagrade objavljene su tijekom održavanja auto-salona New York International Auto Show.

