Hrvatska predvodi regiju u strateški važnom europskom projektu za očuvanje mora, voda i razvoj plave ekonomije

Danas smo u Zadru predstavili regionalni su-lokacijski centar europske inicijative EIT Water - najveće EU misije za očuvanje mora, voda i razvoj inovacija. Hrvatska po prvi put predvodi ovako važan strateški projekt, koji povezuje znanstvenike, poduzetnike i institucije u rješavanju ključnih izazova vezanih uz vodu, more i klimatske promjene.

EIT Water je nova inicijativa Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) koja s budžetom od 150 milijuna eura povezuje znanstvenike, poduzetnike, institucije i lokalne zajednice kako bi zajedno rješavali ključne izazove vezane uz vodu i to od suša i poplava do onečišćenja i očuvanja morskih ekosustava. Projekt se provodi kroz mrežu regionalnih centara diljem Europe, a Hrvatska predvodi regionalni su-lokacijski centar Jadransko-jonske regije (CLC South).

Ono što ovaj projekt čini posebno važnim za Hrvatsku nije samo njegov opseg, već činjenica da po prvi put domaće institucije ne sudjeluju kao korisnici, već kao lideri jednog centra u sklopu europske zajednice znanja i inovacija.

Institut Ruđer Bošković i Digitalni inovacijski centar Innovamare preuzeli su koordinaciju regionalnog su-lokacijskog centra Jadransko-jonske regije koji ukupno okuplja 24 partnera iz 10 zemalja. Uz partnere iz znanosti, akademije i privatnog sektora, ključnu podršku osiguravaju gradovi Zadar, Šibenik, Rijeka, Split i Dubrovnik.

Zašto je ovaj centar važan za Hrvatsku?

Regionalni su-lokacijski centar Jug, donosi konkretne koristi:

otvaranje novih radnih mjesta u razvoju zelenih i morskih tehnologija,

izravan pristup projektima vrijednima do 15M EUR za regiju i HR institucije, startupove i lokalne zajednice,

jaču otpornost obale na suše, poplave i zagađenje,

hrvatske tvrtke dobit će priliku za izvoz "pametnih rješenja za vodu" diljem EU i šire,

snažnije uključivanje istraživača i obrazovanja u EU inovacijski ekosustav,

jačanje strateške autonomije Hrvatske u zaštiti mora i klimatskoj otpornosti.

Hrvatska u ovom projektu više nije samo sudionik, već lider. Projekt EIT Water, vrijedan 150 milijuna eura, razvijat će više od 240 inovacija, podržati preko 1300 startupova i stvoriti tisuće radnih mjesta u idućih 10 godina. Sada je i Hrvatska, kroz koordinaciju Instituta Ruđer Bošković i DIH Innovamare, u samom središtu tog vala!