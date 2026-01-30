Udruge i građanske inicijative pozivaju na prosvjed protiv uništenja Sisačko-moslavačke županije

Udruge Prijatelji životinja i Zelena akcija te građanske inicijative Siščani ne žele biti Smetlišćani i Sunjani ne žele biti smuljani, uz potporu drugih udruga i inicijativa, u subotu 21. veljače u 10 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu organiziraju prosvjed protiv takozvane „pilićarske ekobombe". Riječ je o čak 18 planiranih megaprojekata industrijskog uzgoja i prerade peradi na području Sisačko-moslavačke županije, od kojih je svaki pojedinačno toliko velik da bi posljedice bile pogubne. Prijavljuju ih odvojeno kako bi se izbjegla kumulativna procjena utjecaja na okoliš, zdravlje ljudi, infrastrukturu i lokalno gospodarstvo.

„Ako se realiziraju ovi megaprojekti postaju naša nepovratna ružna stvarnost. Ovo je tema koja je odavno prerasla lokalne okvire i postaje pitanje nacionalnog značaja. Nijedan građanin Hrvatske ne smije pristati na devastaciju jedne županije", poručuju organizatori.



Investicija uz uništenje

„Iako se skrivaju iza riječi investicije, jasno je da je ovo ekološka, zdravstvena i društvena katastrofa u nastajanju. S ekonomske strane, ovakav megaprojekt znači gašenje oko 250 gospodarstava. Žitarice će biti uvožene, pilići izvoženi. Ono što će nama ostati su zagađenje, bolesti i nepovratno uništen okoliš. Zašto bi Hrvatska postala smetlište Europe za privatne interese dvaju investitora?", pitaju organizatori i upozoravaju na godišnje brojke zagađenja koje će godinu za godinu biti sve strašnije.



Projekti u brojkama koje ne ostavljaju prostor za iluzije

Prema priopćenju Hrvatske poljoprivredne komore, samo kapacitet planiranih farmi od 84 milijuna bio bi čak četiri puta veći od sadašnjeg uzgoja peradi u cijeloj Hrvatskoj. Ukupni plan uključuje i klaonice kapaciteta 270 milijuna pilića godišnje, valionicu i tvornice stočne hrane.

Uoči najave prosvjeda, organizatori navode kako posebno zabrinjava činjenica da su pogoni planirani unutar samih gradova i naselja, tik do škola, domova zdravlja, zaštićenih prirodnih dobara i izvora pitke vode. Iskustva iz drugih zemalja i znanstvena istraživanja nepobitno otkrivaju da ovakvi pogoni narušavaju zdravlje ljudi, uz neprekidan smrad, emisije štetnih plinova i prašine, zagađenje tla i voda te opterećenje sustava pitke vode.

Dodatno naglašavaju kako su projekti prijavljivani tehnički necjelovito i nekonzistentno, bez jasnih rješenja za ključne rizike poput zbrinjavanja stajskog gnoja i uginulih pilića, ali s očitim izbjegavanjem zakonskih pragova kako bi se zaobišla stroža regulativa. Upozoravaju da čak i kad bi se mogli zadovoljili svi propisi, ovakav megalomanski plan okoliš jednostavno ne može podnijeti i slijede razaranje i nepopravljiva trajna šteta.



Ignorirani glas građana i poziv na zajednički otpor

Građani upozoravaju da se njihovi prigovori sustavno ignoriraju, a javne rasprave svode na formalnost. Iako su prosvjedima i peticijama jasno izrazili svoje protivljenje, njihova se volja zanemaruje u korist interesa stranih investitora.

Organizatori pozivaju sve građane Hrvatske da podrže prosvjed i prošire vijest o njegovom održavanju. Ujedno pozivaju vlast da bez prebacivanja odgovornosti ujedinjeno stane u obranu svog naroda i svoje zemlje.

Za dolazak na prosvjed iz Siska osiguran je besplatan vlak za sve koji do kraja mjeseca podignu HŽ iskaznicu, a organiziran je i prijevoz iz pojedinih drugih sredina Sisačko-moslavačke županije.

Više informacija o prosvjedu mogu se saznati na www.prijatelji-zivotinja.hr i www.zelena-akcija.hr.