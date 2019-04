Impresivan lineup, pristupačna cijena ulaznica te sjajna atmosfera i lokacija epiteti su kojima već godinama brojni domaći i svjetski mediji opisuju INmusic festival, a to prepoznaje i sve brojnija publika.

Na četrnaesto izdanje najvećeg hrvatskog open air festivala stižu legendarni The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Santigold, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Fontaines D.C., Black Honey, Gato Preto, The Ills, Run Sofa, Mangroove te Edi East Trance Blues, a organizatori će uskoro najaviti još imena.

Zbog velikog interesa publike objavljen je i raspored dosad najavljenih glazbenih imena po danima.

Prvog dana festivala 24. lipnja na jarunskoj pozornici će nastupiti Foals, The Hives, Johnny Marr, Kurt Vile & The Violators, Skindred, Siddharta, Fontaines D.C. i Edi East Trance Blues.

U utorak 25. lipnja publika će imati priliku poslušati Suede, Garbage, Santigold, Frank Turner & The Sleeping Souls, Zeal & Ardor, Gato Preto i Black Honey.Z

Zadnji dan festivala, 26. lipnja, na pozornici INmusica će svirati The Cure, LP, Sofi Tukker, Peter Bjorn & John, ManGroove, The Ills i Run Sofa. Detaljniji raspored nastupa organizatori će otkriti u lipnju uoči samog festivala.

Vrhunski program i iznimno povoljnu cijenu ulaznica INmusic festivala prepoznao je i jedan od najvažnijih glazbenih časopisa na svijetu, kultni New Musical Express koji je zagrebački INmusic festival proglasio najboljim i najpovoljnijim festivalom u Europi.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 549 kn (+ troškovi transakcije), dok trodnevne festivalske ulaznice još uvijek možete nabaviti u ograničenom broju u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.