Igra prijestolja osvojila je Emmy za najbolju dramsku seriju, a mračna britanska komedija Fleabag bila je najveće iznenađenje večeri na svečanoj dodjeli televizijskih nagrada u nedjelju u Los Angelesu.

Najnagrađivanija serija u povijesti Emmyja, Igra prijestolja je za završnu sezonu osvojila 12 kipića.

"Hvala glumačkoj postavi koja se najviše naradila u showu...čudesni ste, svi do jednog", rekao je producent Dan Weiss.

Peter Dinklage osvojio je četvrti Emmy za najboljeg sporednog glumca za ulogu Tyriona Lannistera, patuljka britkog jezika.

Fantastični ep natopljen krvlju nije uspio osvojiti rekordni broj Emmyja za pojedinačnu sezonu nakon što su mu izmakle nagrade za režiju, scenarij i druge glumačke kategorije.

Završnica Igre prijestolja razljutila je brojne fanove. Više od milijun ljudi potpisalo je peticiju za izmjenom kraja serije.

No, desetero nominiranih glumaca dočekani su na pozornici s ovacijama. "Mislim da se svi slažemo kako nam je posljednja sezona bila čudesna", rekla je Sophie Turner koja je utjelovila Sansu Stark.

Igra prijestolja je na dodjeli Emmyja za kreativnu umjetnost protekloga vikenda osvojila deset kipića u manje važnim kategorijama, uključujući one za specijalne efekte i kostime.

Nakon osam sezona i osvojenih 59 Emmya, Igra prijestolja drži rekord osvojenih nagrada u kategorijama drame. Više ih ima samo humoristični program Saturday Night Live.

Najveće iznenađenje večeri bila je zvijezda serije Fleabag, Phoebe Waller-Bridge koja je uzela nagradu za najbolju glumicu osmerostrukoj dobitnici Juliji Louis-Dreyfus (serija Potpredsjednica), prije nego što je Fleabag osvojio nagradu za najbolju komediju.

BBC-jeva emisija koja je prerasla u fenomen s obje strane Atlantika nakon što ju je kupio Amazon, ukupno je osvojila šest nagrada, među kojima i one za najbolji scenarij i režiju komedije.

"Baš je lijepo znati da je prljava, perverzna, bijesna i zbunjena žena dogurala do Emmyja", rekla je Waller-Bridge. "Ovo postaje zaista smiješno", dodala je.

Komediju Fleabag su glasači Emmya u prvom krugu potpuno ignorirali i nije osvojila niti jednu nominaciju. Američka akademija televizijskih umjetnosti i znanosti je s više od 24 tisuće glasača napravila preokret za njihovu drugu sezonu.

Waller-Bridge je odbacila mogućnost snimanja treće sezone rekavši da je neozbiljna serija o mladoj samoobožavanoj Londončanki dostigla "prirodni završetak".

Billy Porter je ušao u povijest kao prvi otvoreni gay crnac koji je osvojio nagradu za najboljeg glavnog glumca u dramskoj seriji Pose, koji istražuje njujoršku LGBT zajednicu 1980-ih.

"Presretan sam što sam poživio dovoljno dugo da se to ostvari", rekao je Porter koji je u subotu napunio 50 godina.

"Imam pravo na to. Vi imate pravo. Svi mi imamo pravo na to", dodao je.

Jason Bateman neočekivano je osvojio nagradu za režiju Netflixova mračnog trilera Ozark, dok je Julia Garner osvojila nagradu za najbolju sporednu glumicu.

Sandra Oh nije uspjela postati prva žena azijskog porijekla koja je pobijedila u kategoriji najbolje dramske glumice. Pobijedila ju je Jodie Comer koja je glumila u BBC-jevom špijunskom trileru Ubijanje Eve.

Britanska zvijezda Comer, ubojica u seriji, preuzela je nagradu i poručila publici da nije pozvala svoje roditelje na dodjelu jer nije mislila da je došlo "njezino vrijeme".

HBO-ova drama Černobil o nuklearnoj katastrofi 1986. osvojila je Emmy u kategoriji najboljih mini serija.

Natjecala se s Netflixovom serijom When They See Us, istinitom pričom o pet muškaraca lažno optuženih za silovanje prolaznice u Central Parku.

U bitci tradicionalnih televizijskih kanala i novih platformi, HBO je potvrdio svoju nadmoć nad Netflixom i uzeo 34 nagrade, dok je pružatelj streaming usluga na zahtjev osvojio 27.