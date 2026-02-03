Ove dvije stvari na prvu zvuče kao da su pala iz neke sasvim druge priče, no zapravo baš i nisu...

Dakle, hrpetina mitova o seksu se samo gomila, pa među njima bi mogli recimo izdvojiti ovakva pitanja - volite li seksi mislite li da ste pametni? Ova dva pitanja na prvu zvuče kao da su pala iz neke sasvim druge priče, no zapravo baš i nisu... štoviše, vrlo su usko povezana, vjerovali vi to ili ne.

Nije novost da seks dobro djeluje na zdravlje. Naravno, govorimo o sigurnom seksu. Ranije studije pokazale su da jača imunitet jer se tijekom orgazma u mozgu otpuštaju endorfin i oksitocin, isti oni hormoni koje hipotalamus luči kada, primjerice, jedemo čokoladu.

Ti hormoni djeluju na organizam tako da ga preplavljuju osjećajem zadovoljstva i rasterećuju od stresa pod čijim djelovanjem nadbubrežna žlijezda proizvodi kortizol, hormon potpuno suprotnog učinka.

Osim što jača tjelesno zdravlje, redoviti seks dobro djeluje i na psihu.

Znanstveni časopis Archives of Sexual Behavior objavio je rezultate studije koji su pokazali da redoviti seksualni odnosi dobro djeluju na pamćenje.

U studiji je sudjelovalo preko 6000 osoba starijih od 50 godina koji su morale rješavati različite zadatke tijekom dvije godine, koliko je trajalo istraživanje.

Osobe koje su imale aktivniji seksualni život, imale su i bolje pamćenje. A one koje su bile emocionalne jače povezane s partnerom, imale su još bolje rezultate na testovima.

Znanstvenici vjeruju da reakcija koja se događa u tijelu za vrijeme orgazma pomaže stvaranje novih moždanih stanica.

Tijekom vrhunca u ženskom se mozgu otpušta hormon DHEA kojeg nazivamo i elikisirom mladosti, a osim što čini da se osjećamo i izgledamo mlađe, DHEA poboljšava pamćenje i rad mozga općenito.

Dakle, što reći osim - seksajte se ;)