Solo putovanja: Booking.com dijeli idealna odredišta za svaku vrstu solo putnika

Solo putovanja nikad nisu bila popularnija: 60%* hrvatskih putnika planira putovati bez suputnika tijekom 2024. godine. Vodeći pružatelj usluga putovanja Booking.com potražio je odredišta koja su prema ocjenama svjetskih putnika vrhunska za svaku vrstu solo putnika, za vrlo iskusne do onih koji se u to prvi put upuštaju. Od planiranja kako se otisnuti u svijet do samostalnog doživljaja novog grada, solo putovanje savršen je način da odvojite toliko potrebno vrijeme koje ćete posvetiti samo sebi. Upoznajte nove prijatelje, saznajte više o novom odredištu ili naučite novu vještinu - i vaše će putovanje biti savršeno!

Berlin, Njemačka

Glavni grad Njemačke poznat je kao grad glazbe, umjetnosti i muzeja te odiše intenzivnim kulturnim životom kojeg će ljubitelji glazbe obožavati. Uz vodeće orkestre koji uključuju Berlinsku filharmoniju, nekoliko opernih kuća i ulične glazbenike na svakom uglu, solo putnici mogu pronaći društvo na berlinskoj glazbenoj sceni. Iako je grad jednostavan za snalaženje - Berlin ima odličan sustav javnog prijevoza - između mnogih se znamenitosti može kretati i pješice. Oni koji vole nešto energičnije i življe mogu iskusiti techno i house glazbenu scenu u brojnim noćnim klubovima, među kojima su Watergate, VOID i Rush Hour. Glazba povezuje ljude, a zbližavanje koje se temelji na sličnosti ukusa odličan je način upoznavanja i sklapanja novih prijateljstva. Osim privlačne glazbe, putnici se mogu izgubiti i u prošlosti Berlina: ova radionica crtanja grafita u Mauerparku putnicima pruža priliku da oslobode svoju umjetničku stranu, kao i da se zabave i upoznaju ljude, a sve to pod vodstvom stručnog instruktora koji grupu podučava svladavanju umjetnosti slikanja sprejem.

Gdje boraviti: Odlučite se za boravak u hotelu Hotel Indigo Berlin - East Side Gallery, Travel Proud objektu koji se smjestio između Uber Arene i znamenitosti East Side Gallery, poznate kao preostali dio Berlinskog zida. Susjedne ulice okružene su modernim barovima, kafićima i restoranima, a do stanica klasične i podzemne željeznice u ulici Warschauer Straße može se doći i pješice, stoga solo putnici mogu otkrivati područje prepuno novih ljudi i zabavnih aktivnosti.

Tokio, Japan

Osim dojma koji ostavlja neonski osvijetljenim neboderima od kojih zastaje dah, ulicama punim života i uzbuđenjem koje zrači iz mnogih tematskih parkova i bezbrojnih tržnica hrane, Tokio je poznat i kao vrlo poželjno odredište za solo putnike koji žele sami istraživati novi grad. Od uživanja u prekrasnim panoramama sa zgrade Tokyo Metropolitan Buliding do šetnje parkom Ueno, koji zadivljuje tijekom sezone cvjetanja trešanja, ili uranjanja u bogatu kulturu grada u okviru iskustva samurajskog rukovanja mačem, u Tokiju nikad nije dosadno. Čuveni Ramen Alley u predgrađu Shinjuku ultimativna je kulinarska avantura za solo putnike. Bilo da je riječ o gozbi bogatim juhama od svinjetine ili ramen jelima s dodatkom soje, intimno okruženje ovih mjesta u kojima se priprema ramen, često s pultom i pojedinačnim sjedalicama, kao i brojni restorani u gradu, nude vrlo osobno gastronomsko iskustvo. Onima koji žele pomnije doživjeti očaravajući noćni život grada ovaj Shinjuku: obilazak lokalnih barova u Tokiju omogućuje da pritom upoznaju autentičnu japansku kulturu pijenja.

Gdje boraviti: Opustite se u hotelu kapsuli Resol Poshtel Tokyo Asakusa, idealnom za solo putnike koji se žele relaksirati nakon napornog dana provedenog u istraživanju. Iako je idealan za iskusne putnike koji traže malo vremena za sebe, ostali mogu isprobati živahno predvorje, ispunjeno elementima japanske kulture, uključujući stabla trešnje u cvatu i povijesne slike, kao mjesto za upoznavanje istomišljenika među putnicima.

Lisabon, Portugal

Lisabon je jedan od najsigurnijih gradova u Europi, koji svojim gostima nudi udobnost i zaštitu. Odličan je i za ljubitelje odmora u gradovima koji žele odvojiti samo nekoliko dana kako bi istražili znamenitosti i kulturu. Ima toliko toga za raditi i vidjeti, od vožnje tramvajem broj 28 i upijanja energije živopisnih ulica do uživanja u kolaču pastel de natas! Upoznajte povijesnu stranu Lisabona tako što ćete posjetiti Castelo de São Jorge, prekrasan dvorac koji se nadvija nad gradom. Prošećite predgrađima Alfama i Mouraria, najstarijim četvrtima grada s nizom kafića i barova duž uskih ulica, gdje svaki kutak nudi upečatljive prizore. Upoznajte kulturu Lisabona i uživajte u večeri portugalske soul glazbe na ovom fado showu uživo, a ako ste ljubitelj hrane, obilazak obilježen okusima i tradicijama lisabonske hrane putnicima će ponuditi zabavno okruženje za otkrivanje okusa i aroma lokalne kuhinje grada te upoznavanje novih osoba koje se zanimaju za ukusnu hranu.

Gdje boraviti: LX Hostel nudi zajednički salon, terasu i bar, a smješten je u srcu tvornice LX, između živahnog centra grada i lisabonskih plaža, te se u njegovoj neposrednoj blizini nalazi više od 50 trgovina i restorana. Ovaj se hostel odlikuje modernim, umjetničkim i neobičnim detaljima te nudi privatnost i udobnost, dok u zajedničkim prostorijama pruža mogućnost povezivanja solo putnika iz cijelog svijeta.

New York, Sjedinjene Američke Države

New York, grad koji nikad ne spava, savršeno je odredište za solo putnike koji traže nezaboravno iskustvo putovanja. Izgubite se duž Pete avenije, najveće ulice s trgovinama na svijetu, i do mile volje kupujte sve i svašta, od poznate robne kuće Macy's do vrhunskih dizajnerskih komada. Dani nemaju kraja jer se solo putnici iz dnevne uloge turista - za početak pomislite na Kip slobode, Central Park i Empire State Building - noću mogu pretvoriti u lokalne stanovnike i obići neka od najrazvikanijih mjesta u gradu, uključujući Chelsea Market, gdje će naći odličnu meksičku hranu koju nudi Los Tacos No. 1 ili komad pizze u njujorškom stilu. Putnici koji žele prigrliti solo energiju glavnog lika vlastite priče mogu rezervirati fotografiranje kod Brooklynskog mosta; zauzmite pozu ispred savršene pozadine za Instagram i sa sobom ponesite fotografije koje ćete obožavati. Kao alternativu tomu solo putnici koji žele upoznati nove osobe, ali i bolje istražiti grad, mogu isprobati ovaj obilazak njujorških četvrti za savršenu kombinaciju razgledavanja i sklapanja prijateljstava.

Gdje boraviti: Kada dođe vrijeme da se dan u velikom gradu zaokruži, Times Square EDITION New York nudi gostoprimstvo dostojno slavnih osoba uz sljedeću razinu modernog luksuza. Ovdje urbana energija stvara očaravajuće utočište u kojem gosti mogu uživati u pogledu na obrise grada dok vježbaju u najsuvremenijem fitness centru. Počastite se jednom od triju jedinstvenih opcija objedovanja u ovom Travel Proud objektu uz hranu koju je razvio kuhar John Fraser, nositelj Michelinove zvjezdice, i provedite ostatak večeri na Times Squareu ili prošetajte do parka Top of the Rock and Radio, udaljenih manje od 500 metara.