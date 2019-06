Zahvaljujući HŽ Putničkom prijevozu, posjetitelji našeg najvećeg open air festivala i ove godine mogu jeftinije putovati vlakom.

HŽ putnički prijevoz posjetiteljima INmusic festivala #14 odobrava 40 % popusta u 1. i 2. razredu redovnih vlakova, a popust će se moći koristiti od 21. do 28. lipnja 2019. iz svih kolodvora na području Republike Hrvatske i Republike Slovenije do zagrebačkog Glavnog kolodvora i natrag. Dovoljno je da prilikom kupnje karte posjetitelji naglase da odlaze na INmusic festival ili predoče festivalsku ulaznicu. Pri povratku je bitno da svi koji žele koristiti popust imaju ovjerenu kartu koja se ovjerava na festivalskom ili kamperskom informacijskom pultu te da ju predoče prilikom vožnje. Povratnu prijevoznu kartu potrebno je na poleđini ovjeriti pečatom organizatora na festivalskom ili kamperskom informacijskom pultu INmusic festivala. Popust se neće moći koristiti na relacijama kraćim od 25 km.

The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Thievery Corporation, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Peter Bjorn and John, Skindred, samo su neka od velikih glazbenih imena u čijim će koncertima uživati publika INmusic festivala #14! Festival je zaključio lineup, a detaljnu satnicu možete pogledati na službenim stranicama INmusica.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Ograničeni kontingent jednodnevnih ulaznica u prodaji je putem službenog festivalskog webshopa. Jednodnevne ulaznice po cijeni od 449 kuna (+ troškovi transakcije) za prvi i drugi dan festivala te za treći dan 499 kuna (+ troškovi transakcije) mogu se kupiti isključivo putem službenog INmusicovog webshopa. U prodaji su i trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska, Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) te putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 549 kn (+ troškovi transakcije). Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.