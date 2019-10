Svrha koncerta je prikupiti sredstva za nadogradnju sirotišta sv. Ante u Tanzaniji koje je 2010. godne izgradila udruga Kolajna ljubavi

Udruga "Kolajna ljubavi" u suradnji s Klubom studenata elektrotehnike KSET organizira 20.10.2019 s početkom u 21:30 humanitarni koncert pod nazivom "KAD GLAZBA SPAŠAVA" na kojem će nastupati Orvel sa svojim „best of" repertoarom. Svrha koncerta je prikupiti sredstva za nadogradnju sirotišta sv. Ante u Tanzaniji.

Sirotište je 2010. godine izgradila Udruga Kolajna ljubavi isključivo novcem od donacija te se na isti način i danas financira. Sirotište je danas dom 55 afričke djece te se konstantno nadograđuje radi poboljšanja uvjeta boravka djece, ali i zbog sve većeg broja djece koja se u njemu nalaze.

Nakon službene promocije drugog albuma zagrebački bend Orvel se vraća u KSET podržati inicijativu udruge "Kolajne ljubavi" i nastupiti na ovom koncertu na kojem će izvesti svoj „best of" repertoar. Ovaj zagrebački sastav već je odavno poznat na domaćoj indie sceni po elektro-pop zvuku karakterističnom za new wave pokret 80-tih. „U tom hommageu 80-tima donosi plesnu, radiofoničnu pjesmu koja će prštati energijom i grooveom te vas obgrliti senzualiziranim muškim vokalom, no u tome ne zalazi u nepotrebno dokazivanje već nas samo tjera na ples, ples, ples..." Mixer.hr

Inicijatorice ideje Katarina Galić i Anđelina Bošković nakon što su dva mjeseca volontirale u sirotištu objašnjavaju što ih je potaknulo da organiziraju ovaj koncert: "Afrika te dotakne, Tanzanija te dotakne onda kad ti dijete pokloni ogrlicu napravljenu od čepova boca, poklanjajući ti puno više od toga, svoje vrijeme, svoj trud, svoju maštu.

Afriku, Tanzaniju, doživiš već prvi dan svog dolaska ako joj dopustiš. Izađeš iz zračne luke i marafiki (prijatelji) su svugdje oko tebe nudeći ti prijevoz. Prepustiš se toj vrevi ljudi, odbiješ taxi, sjedneš u prvi dala-dala (jeftini mini bus) i upoznaš divne ljude koji ti napomenu da čuvaš svoje stvari pogotovo novčanik. Izađeš iz dale-dale i praviš svoje prve korake u Indijskom oceanu, wow čovječe, misliš odrastao si i popio svu pamet svijeta, a opet trčkaraš u plićaku i oponašaš petogodišnje dijete, wow stojim u Indijskom oceanu. Tako me Afrika dotakla, tako me Tanzanija dotakla. Afrika me dotakla kroz zazive auntie auntie i zagrljaje djece, pomalo bolno pletenje kose i potajnu nadu da se ugali (bezokusni afrički griz) ne sprema za ručak."

Ulaz na koncert je besplatan i temelji se na donacijama, a sav prikupljeni novac ide za nadogradnju sirotišta Sv. Ante - kako bi što veći broj djece bez roditelja dobilo krov nad glavom i život kakav svako dijete zaslužuje.