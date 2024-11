HUAWEI WATCH Ultimate Green Edition: savršena mješavina stila, golfa i istraživanja

Huawei je lokalno predstavio najnoviji dodatak WATCH Ultimate seriji - zeleno izdanje HUAWEI WATCH Ultimate sata. Do sada dostupna u klasičnoj crnoj i elegantnoj plavoj boji, kolekcija sada uključuje i novu, atraktivnu zelenu varijantu.

Avantura bez ograničenja: savršeno prilagođeno za istraživanje

Od svog predstavljanja prošle godine, HUAWEI WATCH Ultimate postavio je nove standarde za inovacije i svestranost, privlačeći kako iskusne profesionalce, tako i hrabre istraživače. Dizajniran kako bi slavio dualnost suvremenog života, ističe se u dinamičnom gradskom okruženju, ali i u prirodi, utjelovljujući svoje naslijeđe „Adventure Forward". S naprednim značajkama i robusnim dizajnom, motivira korisnike da pomiču svoje granice i istražuju nove horizonte.

HUAWEI WATCH Ultimate nastavlja donositi revolucionarne inovacije s upotrebom kućišta od materijala tekućeg metala na bazi cirkonija, stvarnom vodootpornošću do dubine do 100 metara uz prvu Huawei narukvicu s ocjenom 10 ATM prema standardu ISO 22810:2010 i certifikatom EN13319 za ronilačke dodatke, omogućujući zarone do maksimalne dubine do 100 metara, te do 14 dana trajanja baterije.

Ove godine, Huawei donosi nova ažuriranja kako bi dodatno povećao privlačnost ovog pametnog sata, poput zelene boje, novog naprednog načina rada za golf terene i poboljšanih značajki načina rada kako bi zadovoljio najzahtjevnije potrebe korisnika.

Novo zeleno izdanje s dvobojnim keramičkim okvirom

HUAWEI WATCH Ultimate sada je dostupan u novoj zelenoj boji, koja se pridružuje postojećim plavim i crnim varijantama. Ova zelena verzija ističe se ekskluzivnim dvobojnim keramičkim okvirom, demonstrirajući napredne tehnike obrade keramike. Sat zadržava upotrebu vrhunskih materijala poput tekućeg metala na bazi cirkonija, te safirnog kristalnog stakla , osiguravajući trajnost i luksuz.

HUAWEI WATCH Ultimate nudi razne remene, a nova zelena boja donosi dvobojni integrirani tkani remen, uz HNBR i premium titanij opcije. Remen je dizajniran da bude profinjen, antibakterijski, otporan na prskanje vode i prozračan.

Novo ažuriranje također donosi pet unaprijed postavljenih brojčanika, uključujući tri s temom golfa.

Igrajte kao profesionalac uz prvi globalni napredni način rada tvrtke Huawei

Novo poboljšana verzija značajke za golf donosi napredni način rada za golf terene s globalnim kartama golf terena na zapešću korisnika. Ovo ažuriranje nudi pristup mapama više od 15.000 terena diljem svijeta. Također uključuje potpuno novi optimizirani 3D efekt terena koji omogućava jasan, panoramski pregled prepreka i okruženja, osiguravajući golferima dobru pripremu prije svakog udarca.

Donosi i prilagođeno mjerenje udaljenosti korištenjem preciznog dvofrekventnog petosustavnog GNSS-a , poboljšavajući iskustvo igranja golfa s visoko preciznim pozicioniranjem. Funkcionalnost prikaza udaljenosti „Plays-Like" uzima u obzir nagib fairwaya kako bi prikazala prilagođenu udaljenost. Zajedno s funkcijama koje se temelje na podacima, kao što su prilagođeno mjerenje udaljenosti, brzina i smjer vjetra te smjer nagiba zelene površine, HUAWEI WATCH Ultimate pruža podatke u stvarnom vremenu kako bi golferi mogli planirati i donositi informirane odluke za svaki udarac.

AI Caddie donosi inteligentne preporuke za korisnike na temelju nagiba terena, prepreka i udaljenosti udarca za svaki palicu koju korisnici unesu, pružajući informacije na temelju podataka izravno na zapešće. Predlaže optimalnu palicu i najbolje mjesto za sljedeći udarac.

Istovremeno, prikaz udaljenosti udarca automatski detektira udaljenost udarca koristeći dvofrekventni petosustavni GNSS, prikazujući udaljenost prethodnog udarca nakon svakog zamaha dok korisnici procjenjuju lokaciju loptice. Ovo pomaže korisnicima da bolje razumiju izvedbu svake palice tijekom igre i prilagode strategije udaraca za poboljšanje svojih vještina i performansi u golfu.

Novo ažuriranje također uvodi bogatu analizu podataka i mogućnosti dijeljenja, poput digitalnog rezultata, pružajući golferima cjelovitije i ugodnije iskustvo uz HUAWEI WATCH Ultimate. Značajka putanje također je dostupna unutar aplikacije HUAWEI Health.

Poboljšani način rada za ekspedicije i značajke praćenja zdravlja

Najnovije ažuriranje donosi unaprijeđeni način rada za ekspedicije te nove zdravstvene funkcionalnosti, omogućujući korisnicima detaljno praćenje vitalnih parametara izravno na zapešću. Osim toga, nudi mogućnost preuzimanja višebojnih kontura mapa za offline korištenje uz podršku prigušenog osvjetljenja, što olakšava identificiranje terena, planiranje ruta i raspodjelu zaliha čak i bez signala u prirodi. Nadalje, također uključuje novu opciju uvoza ruta za ekspedicije, omogućujući korisnicima da uvezu rute s označenim točkama izravno putem aplikacije HUAWEI Health.

HUAWEI WATCH Ultimate i dalje podržava EKG analizu koristeći visokoučinkovite PPG i ECG senzore.

Vrhunska izvedba

HUAWEI WATCH Ultimate postavlja novi standard u tehnologiji pametnih satova, kombinirajući luksuzni dizajn, napredne značajke i snažan fokus na dobrobit korisnika. S impresivnim trajanjem baterije do 14 dana uz maksimalno korištenje i 8 dana uz uobičajeno korištenje, te širokom softverskom kompatibilnošću uključujući Android i iOS pametne telefone, dizajniran je kako bi pratio vaš životni stil.

Otkrijte savršeni spoj tehnologije, stila i dobrobiti uz HUAWEI WATCH Ultimate - ultimativnog suputnika za moderne istraživače.

Nova verzija ovog iznimnog pametnog sata za istraživače, Huawei Watch Ultimate zelena verzija, dostupna je po preporučenoj cijeni od 899 eura kod Huawei prodajnih partnera.

Ostali Huawei uređaji

Huawei je, uz premium pametni sat Ultimate, predstavio i Watch GT 5 te Watch GT 5 Pro. Modeli dolaze u nekoliko varijanti, uključujući verzije od 46 mm za oba sata te od 41 mm za Watch GT 5 i 42 mm za Watch GT 5 Pro, svaka dostupna u raznim modelima i bojama. Ovi pametni satovi kombiniraju vrhunski dizajn s impresivnim performansama.

Uz to, Huawei je lansirao flagship pametne telefone - Pura 70 Pro i Pura 70 Ultra donose inovativan pristup, integrirajući fotografiju, dizajn i stil u jedinstvenu cjelinu.

Predstavljen je i novi tablet MatePad 11.5" S, s revolucionarnim PaperMatte zaslonom nove generacije. Ovaj zaslon pruža izuzetne performanse, visok stupanj udobnosti za oči i omogućuje taktilniji i inspirativniji kreativni rad.