Podrška osnivanju Hrvatske rendžerske službe – zelene policije za okoliš, prirodu i životinje

Udruga Prijatelji životinja uputila je Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije pismo potpore za osnivanje Hrvatske rendžerske službe, koju u javnosti vide i kao oblik „zelene policije". Riječ je o modernoj, profesionalnoj i učinkovitoj službi neposredne zaštite prirode i okoliša s policijskim ovlastima. Projekt je pokrenulo nadležno Ministarstvo s ciljem reforme u neposrednoj zaštiti okoliša, prirode i životinja.

„Ova inicijativa izvrstan je iskorak za Hrvatsku! Savršeno se uklapa u europske trendove zaštite okoliša, pridonosi ostvarivanju ciljeva Europske unije i zasigurno će naići na snažnu podršku građana. Već više od dva desetljeća zalažemo se za zaštitu životinja, prirode i okoliša te prepoznajemo važnost formiranja tijela s jasnim ovlastima i kapacitetima za sprječavanje ilegalnih aktivnosti koje ugrožavaju biološku raznolikost, dobrobit životinja i prirodne resurse", poručio je Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja.

Zašto je potrebna zelena policija?

Istaknuo je nekoliko ključnih razloga za uspostavu rendžerske službe: „Najprije, propisi o zaštiti životinja, prirode i okoliša često ostaju mrtvo slovo na papiru jer nema dovoljne kontrole i sankcija na terenu. Osim toga, krivolov, ilegalni izlov riba, zagađenje vodotoka i okoliša opasnim otpadom, ilegalna eksploatacija mineralnih sirovina i ilegalna sječa šuma te druge devastacije okoliša izravno ugrožavaju životinje, prirodna staništa i zdravlje ljudi. Česta su i kršenja propisa o napuštanju i zlostavljanju životinja, a služba s ovlastima mogla bi brzo i učinkovito reagirati u hitnim slučajevima. Mnoge države EU-a i svijeta već imaju učinkovite rendžerske službe i zelene policije koje smanjuju kršenja zakona i jačaju svijest građana."



Još od 2012. traže osnivanje inspekcije za zaštitu životinja

Prijatelji životinja godinama upozoravaju na propuste u provođenju zakona i zagovaraju jačanje sustava nadzora i inspekcija. Još od 2012. godine zalažu se za osnivanje inspekcije za zaštitu životinja, koja bi se bavila isključivo zanemarivanjem, zlostavljanjem i napuštanjem životinja. Uzor su pozitivni primjeri iz Njemačke, Švicarske, Cipra, Nizozemske, Velike Britanije, Mađarske, SAD-a i drugih država koje pokazuju da je policija za životinje djelotvoran sustav zaštite. Upravo zato osnivanje Hrvatske rendžerske službe ključna je karika koja može povezati mjerodavna tijela, osigurati kontinuirani nadzor na terenu i pokazati da se zakoni ne donose samo formalno, već je cilj osigurati istinsku zaštitu prirode i dobrobit životinja.



Bez očuvanja prirodnih resursa nema budućnosti Hrvatske

„Rendžeri su jamstvo da ćemo sami stati u obranu svojih prirodnih bogatstva i svoje zemlje jer to neće učiniti nitko umjesto nas. Zato osnivanje Hrvatske rendžerske službe nije trošak, već dugoročno strateško ulaganje u nacionalne interese koje će se višestruko isplatiti - ne samo financijski nego i u očuvanju prirodnih resursa bez kojih nema sigurnosti, održivosti ni budućnosti naše zemlje. Vrijeme je da pokažemo odgovornost i osiguramo da ono što imamo ostane sačuvano za generacije koje dolaze", zaključuju Prijatelji životinja.

