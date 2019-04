Prema izvoru Centra za vozila Hrvatske, trenutačno je u Hrvatskoj registrirano 1,665.391 vozila M1 kategorije (motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju još najviše 8 sjedišta, tj. osobni automobili i kombiji), a zanimljiv je podatak kako je od tog broja čak 69 posto registriranih vozila starije od 10 godina.

Prema statistici prosječna starost vozila u 2008. godini je bila 9,8 godina, a tijekom 2019. godine prosječna starost je narasla na 12,5 godina.

U 2018. godini od registriranih 1.665.391 vozila M1 kategorije, oko 1,100.000 otpada na vozila starosti 10 godina i više (69%). Udio M1 vozila starih od 6 do 9 godina je oko 14% (230.000 vozila). Vozila starih od 2 do 5 godina ima 186.000, i do godinu dana starosti, oko 100.000 vozila (17,30%).

