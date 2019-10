Kriška sira i jabuka pola sata prije spavanja dobar su primjer hranjive grickalice koja će zadovoljiti apetit do jutra

Obrok prije spavanja... napisane su tisuće članaka, a i dalje nije jasno hoće li vas to udebljati ili neće. No, barem su se stručnjaci složili da zadnji obrok prije spavanja treba pojesti dva do tri sata prije, a sad smo došli i do idealne kombinacije - kriška sira i jabuka.

Jabuke su odličan izvor vlakana, kažu stručnjaci sa Sveučilišta Ilinois. Sadrže vitamin A, vitamin C, kao i kalij, fosfor, željeza i kalcija. Priodno su niskokalorične pa su odličan i zdrav izbor za 'noćnu užinu.

Studija iz rujna 2016. godine u časopisu "EXCLI" sugerira da jabuke, kao i drugo voće i povrće, sadrže protuupalna i antidijabetička svojstva. Svakodnevna konzumacija jabuka povezana je sa zaštitom od niza bolesti, uključujući asmu i prevenciju nekoliko vrsta raka, piše Livestrong.com.

Jabuke mogu pomoći u reguliranju tjelesne težine, usporiti starenje i pomoći u prevenciji Alzheimerove bolesti te kardiovaskularnih bolesti, navodi studija.

Posebno se naglašava važnost konzumiranja jabuke s korom prije spavanja. Oprilike polovina sadržaja vitamina C nalazi se odmah ispod same kore.

Ali jabuka nije jedino voće koje je dobro za san. Prema nedavnom istraživanju objavljenom u časopisu "Advances in Nutrition", najbolje voće koje možete jesti prije spavanja je kivi. Konzumiranje dva ploda kivija sat vremena prije spavanja poboljšava odmor kod ljudi s poremećajima spavanja i kvalitetu sna kod zdravih ljudi.