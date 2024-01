Američki trio Gossip predvođen karizmatičnom Beth Ditto novo su pojačanje impresivnog programa povratničkog izdanja INmusic festivala #16

Američki indie rock bend Gossip sastoji se od pjevačice Beth Ditto, gitarista Brace Painea i bubnjarke Hannah Blilie. Studijski album 'Standing in the Way of Control' objavljen 2006. godine probio ih je u glazbenu elitu, a buntovan stav Beth Ditto kao antiheroine suvremenog doba, nevjerojatan glas i zarazni plesni ritam donijeli su Gossipu jednoglasne pohvale kritičara i brojne obožavatelje širom planete.

Uslijedio je album 'Music for Men' (2009.) moćnog i zavodljivog post punk rock zvuka koji im je donio prestižne nagrade i oborio rekorde slušanosti. Brojne intenzivne turneje diljem svijeta i album iz 2012. 'A Joyful Noise' dodatno su potvrdili njihov utjecaj i prepoznatljivi glazbeni stav.

Bend se 2016. godine razišao, ali na sreću brojnih obožavatelja, Gossip su u studenom 2023. objavili novi single 'Crazy Again' i najavili povratnički album 'Real Power' nakon višegodišnje pauze i to pod produkcijskom palicom čuvenog Rick Rubina, koji je producirao i hvaljeni 'Music For Men'.

Dugoočekivani nastup The Gossip zakazan je za lipanj 2024. u sklopu INmusic festivala #16 uz već potvrđene velikane The National, The Smashing Pumpkins, Hozier, Paolo Nutini, Viagra Boys, The Gaslight Anthem, Dogstar, Sleaford Mods, Descartes a Kant, Ibibio Sound Machine i Deadletter! Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 99 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 49 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne putem službenog festivalskog webshopa.