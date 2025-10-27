Tek toliko da svima bude kristalno jasno - svjetskim oceanima trenutno pluta više od 170 bilijuna čestica mikroplastike, a znanstvenici upozoravaju da bi do 2050. godine težina plastike u morima mogla premašiti ukupnu težinu ribe. Te sićušne čestice pronađene su posvuda - u ribi, vodi, soli, pa čak i u našoj jetri, srcu i mozgu, što izaziva sve veću zabrinutost. No, postoje načini kako ublažiti izloženost.

Iako se o mikroplastici mnogo govori, važno je razumjeti o čemu se točno radi i što znanost dosad zna o njezinom utjecaju na naša tijela.

Koje namirnice su najzagađenije?

Iako još nisu proučene sve vrste hrane, stručnjaci ističu nekoliko namirnica s dokazano visokim razinama mikroplastike. To su čaj u vrećicama, sol, školjke, jabuke, mrkva i pivo.

"Čaj kuhan u plastičnim vrećicama za čaj može otpustiti do 11 milijardi mikroplastičnih čestica u vodu", rekla je Brandon, savjetujući korištenje čaja u rinfuzi. Školjke, kao što su kamenice i dagnje, filtriraju vodu i tako nakupljaju mikroplastiku, a mi ih jedemo cijele. Studije su također pokazale da jabuke i mrkva imaju veće opterećenje mikroplastikom od drugog voća i povrća.

Kakav je utjecaj na zdravlje?

Dobra vijest je da se velik dio unesene mikroplastike izlučuje iz tijela. Ipak, "dovoljno ih ostaje da istraživači pronalaze zabrinjavajuće količine koje se nakupljaju u našim plućima, mozgu i zapravo svugdje gdje pogledaju", kaže Adkins. Manje, nanočestice mogu prijeći crijevne barijere i taložiti se u tkivima. Jedna studija iz 2024. povezala je njihovu prisutnost u plakovima karotidnih arterija s većim rizikom od kardiovaskularnih događaja.

Istraživanja sugeriraju da bi mikroplastika mogla "izazvati upalu, dovesti do astme, biti povezana s povećanim rizikom od srčanog udara i moždanog udara, utjecati na neurološku funkciju i pamćenje te uzrokovati reproduktivnu štetu", objasnila je Brandon. Također, sve je više dokaza da plastika u crijevima može oštetiti mikrobiom i povećati vjerojatnost razvoja upalne bolesti crijeva.

Kako smanjiti izloženost?

Iako je potrebna sustavna promjena, potrošači mogu poduzeti korake kako bi smanjili rizik. Stručnjaci savjetuju korištenje HEPA filtera za zrak u zatvorenim prostorima te smanjenje upotrebe plastike, posebice u kuhinji.

"Definitivno izbacite plastiku iz svoje kuhinje", poručila je Adkins. Preporučuje drvene daske za rezanje, staklene posude za pohranu hrane te keramičko ili metalno posuđe. Ključno je izbjegavati podgrijavanje hrane u plastičnim posudama u mikrovalnoj pećnici, čak i ako na njima piše da su sigurne, jer to znači da su sigurne za plastiku, a ne nužno i za vas. Također, birajte čaj u rinfuzi umjesto onog u vrećicama i izbjegavajte kavu iz plastičnih kapsula.