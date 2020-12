Franck Specialty Coffee

Da šalica vrhunske kave zaista pobuđuje sva osjetila, posvjedočiti mogu samo istinski ljubitelji kave koje će posebno razveseliti novost iz Francka - Specialty linija kave. Tajna nove Franck Specialty linije krije se u tome što svako pakiranje sadrži ručno birana i zasebno pržena zrna kave autentičnog podrijetla iz posebno odabranih plantaža Kenije, Paname i Indonezije pružajući nezaboravan doživljaj i jedinstven okus kave iz tog podneblja.

U novoj liniji nalazi se tako „Kenya" specialty kava koja će brojne potrošače zavesti već na prvu i to svilenkastim okusom i slatkoćom karamele koju upotpunjuju note kakaovca, marelice, breskve, bobičastog voća, ribiza i brusnice. „Panama" kava čija najfinija zrna dolaze s plantaža istoimene države, sadrži nježan i profinjen profil kave s prirodno prisutnim notama mliječne čokolade, oraščića, tropskog voća uz vinsku kiselinu, slatki toffee i jagodu koja zaokružuje cijelu priču. U novoj liniji nalazi se i „Indonesia" specialty kava. Upravo će ona brojne kavoljupce zadiviti svojim kremastim okusom tamne čokolade uz dozu slatkoće javora i cedra, dok će prirodno prisutne note čubra, papra, muškatnog orašćića i citrusa, biljne i zemljaste note te suptilna nota trešnje pružiti potpuno novi, drugačiji doživljaj ispijanja ovog napitka. Dokaz izvrsnosti svakog ubranog zrna ova kava duguje tradiciji kultiviranja kave dužoj od 300 godina na području Sumatre i tradicionalnoj obradi ploda kave.

Franck Specialty kava bez sumnje će zadovoljiti različite ukuse, jer potrošači mogu birati između nekoliko varijanti pripreme. Džezva, moka, filter, na „French press" način ili putem Espresso aparata - samo su neki od izbora. S obzirom da svaki od navedenih načina pripreme zahtjeva i posebno mljevenje kako bi se dobile sve svojstvene note u šalici kave, Franck Specialty kava može se naručiti u zrnu i samljeti po vlastitom ukusu. No, za sve one koji nemaju mogućnost sami samljeti kavu, u Francku će to napraviti za vas i samljeti vam omiljenu kavu po želji.

Uvođenjem nove Specialty linije kave, Franck je još jednom potvrdio status tržišnog lidera s iskustvom, znanjem i tradicijom kada je „omiljeni crni napitak" u pitanju, koji kontinuirano postavlja nove granice nudeći potrošaču vrhunsku kavu uvijek jednake, standardno visoke kvalitete. Franck Specialty kava dostupna je u ograničenim količinama, a kupiti se može putem Franck webshopa ili pak naručiti i osobno preuzeti u Franck trgovini na adresi Vodovodna 20 u Zagrebu.