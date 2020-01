Pola stoljeća nakon što su afričke zemlje zbacile kolonijalne vladare i proglasile neovisnost, nasljeđe kolonijalizma i imperijalizma i dalje definira život kontinenta.

U sklopu filmskog ciklusa Sablasti kolonijalizma u Dokukinu KIC od 24. do 26. siječnja prikazujemo četiri recentna dokumentarca koji pokazuju da kolonijalizam nije nestao već se samo transformirao.

Nagrađivani dokumentarac O nasilju (Concerning Violence, 2014.) Görana Huga Olssona donosi dragocjene arhivske snimke koje bilježe trenutke borbe za oslobođenje afričkih zemalja od kolonijalne vlasti. Polazeći od tekstova utjecajnog političkog filozofa Frantza Fanona, film nudi fascinantno dokumentarno putovanje kroz slike kontinenta u previranju. Fanonov je rad i dalje seminalno oruđe za razumijevanje i analizu kolonijalne prakse, te preispitivanje mašinerije kolonijalizma koja je u korijenu većine nasilnih sukoba koji izbijaju u raznim dijelovima globaliziranog svijeta. Uvod u filmu daje postkolonijalna teoretičarka Gayatri Chakravorty Spivak, a naratorica je slavna pjevačica i reperica Lauryn Hill. Nakon hrvatske premijere filma u petak, 24. siječnja u 19 h slijedi diskusija o nasljeđu kolonijalizma na kojoj će sudjelovati povjesničar Tvrtko Jakovina, antropolog Tomislav Pletenac te muzeologinja i aktivistica Petra Matić.

U nastavku ciklusa donosimo kinopremijeru Zaboravljeni slučaj Hammarskjöld (Cold Case Hammarskjöld, 2019.). Novi film danskog doku-provokatora Madsa Brüggera (Crvena kapela, Ambasador) vodi nas kroz neobičnu istragu misteriozne smrti glavnog tajnika UN-a Daga Hammarskjölda koji je 1961. pod nerazjašnjenim okolnostima stradao u avionskoj nesreći iznad Afrike. Švedski tajnik aktivno se zalagao za oslobođenje afričkih zemalja od kolonijalnih vlasti, zbog čega se zamjerio brojnim zapadnim zemljama i korporacijama koje su u bivšim kolonijama nastojale zadržati vlast nad prirodnim resursima. Kroz slučaj koji i nakon pedeset godina stoji neriješen, danski redatelj i njegov partner, švedski privatni istražitelj, postepeno otkrivaju šokantne predjele afričke kolonijalne i hladnoratovske povijesti. Brüggerov dokumentarac odigrava se poput prvorazrednog trilera uz redateljev karakteristično provokativni i zaigrani pristup. Prema riječima kritičara ''dok otkriva slojeve tajni i navodne korupcije, film djeluje kao uznemirujući povijesni ekspoze i provokativni geopolitički triler.'' Zaboravljeni slučaj Hammarskjöld osvojio je nagradu za najbolju režiju na Sundance Film Festivalu te niz drugih priznanja, a bio je nominiran i za prestižnu Nagradu LUX koju dodjeljuje Europski parlament.

Tu je i višestruko nagrađivani dokumentarac Dolazimo u miru (We Come as Friends, 2014.) u kojem se slavni austrijsko-francuski dokumentarist Hubert Sauper, nakon filma Darwinova noćna mora za koji je bio nominiran za Oscara, vraća u Afriku i to u trenutku kad se Sudan, najveća država na kontinentu, dijeli na dvije nacije. Glumeći slučajno zalutalog i zbunjenog turista, Sauper svojom kamerom bilježi novi oblik kolonizacije novonastale države. Kineski radnici na naftnim platformama, UN-ovi mirotvorci, sudanski gospodari rata i američki evangelisti na ironičan se način isprepleću u ovom kritičnom i inteligentnom dokumentarcu. Prema riječima kritičara Sauper ''gradi arhiv za budućnost i skuplja dokaze o gluposti i zločinu, u snimkama natopljenima suzama '', a rezultat je ''majstorski komponiran film koji s opravdanim bijesom prikazuje neokolonijalnu eksploataciju''. Film je osvojio posebnu nagradu žirija na Sundanceu a nagrađen je i na Berlinaleu, Jihlava IDFF-u, Viennaleu te nominiran za „europskog Oscara" za najbolji dokumentarac. Hrvatsku premijeru imao je prije nekoliko godina na Subversive Film Festivalu gdje je proglašen najboljim dokumentarcem.

Posljednji film u programu je Dobrodošli u Sodomu (Welcome to Sodom, 2018.) austrijskog redateljskog tandema Florian Weigensamer i Christian Krönes. Agbogbloshie u Gani najveće je odlagalište elektroničkog otpada na svijetu, na kojem svake godine završe tone odbačenih računala, pametnih telefona i drugih uređaja sa Zapada. Iako radnici njegov apokaliptički pejzaž nazivaju Sodoma, deponij je za njih i mjesto koje im pruža mogućnost zarade, a time i životnu perspektivu. Isprepletene priče raznih protagonista u ovom vizualno fascinantnom dokumentarcu otkrivaju kompleksni kontekst svakodnevnog života u Africi, dok sam deponij postaje mračno naličje globalizirane civilizacije i njezine neprestane potrebe za novijim i boljim. Ovaj distopijski dokumentarac, čija će se hrvatska premijera održati u Dokukinu, nagrađen je na filmskim festivalima u Innsbrucku, Zűrichu i Műnchenu.

Raspored projekcija i rezervacije na www.dokukino.net.