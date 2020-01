Dva tematski povezana izdanja Filmskih mutacija: festivala nevidljivog filma pod naslovom KINOSRAZ! FILM + MOĆ otvaraju i zatvaraju filmski segment širokog programskog pravca DOBA MOĆI kojemu je Art-kino partner u sklopu programa Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture u Rijeci (XIII. izdanje od 6. do 9. veljače 2020. i XIV. izdanje u siječnju 2021.) s povezanim programima u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku i Ljubljani objedinjenim platformom MOĆ KINOSRAZA.

Kinodvorana postaje središnja društvena lokacija za potencijal emancipacije MOĆI KINA koji vraća pogled filmu kao oku stoljeća: očištu moći našeg doba. Programska platforma reinterpretira ulogu kinematografa u izvornom smislu filmskog dispozitiva (filma, kinodvorane, aparata, snimanja i prikaza, kinematografije) u umjetničkoj, kulturnoj i široj zajednici grada. Proširene programske aktivnosti aktualizirat će stoljeće anarhije moći od futurističkih do post-futurističkih ikonoklastičkih strategija u podzastupljenim umjetničkim pokretima i inovativnom radu slika. Filozofski esej Alexandera Garcíje Düttmanna FINALE KULTURE povezuje programatsku misao - o onome što ostaje od kulture koja se dotjerala do krajnjih granica - od Pasolinijeva filma SALÒ do postdramske teatralizacije Alberta Serre u berlinskom Volksbühneu i istoimenom filmu LIBERTÉ.

Prolog riječkom KINOSRAZU počinjemo 23. siječnja 2020. u 17 sati na filmskom odsjeku Akademije dramske umjetnosti s projekcijom filma Abbasa Kiarostamija CLOSE-UP (1990.) u sklopu predavanja Jonathana Rosenbauma o Kiarostamijevim filmovima: KRUPNI PLAN - napomene: Film identiteta, film blefa, a nastavljamo od 24. do 26. siječnja s maratonskim filmskim programima u dvorani Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu gdje izlažemo dio gustog programa ovogodišnjih kustosa i autora: Alberta Serre, Nicole Brenez, Jonathana Rosenbauma, Ehsana Khoshbakhta i Tanje Vrvilo. Ovaj uvodni program završava 27. siječnja jednodnevnim simpozijem-radionicom u suradnji s Kustoskom školom u Beton kinu MKC-a Split pod naslovom Mali organon za filmsko kustostvo uz projekcije i predavanja Natashe Kadin, Jonathana Rosenbauma, Sunčice Fradelić, Kumjane Novakove i Tanje Vrvilo.

Najavljujemo dolazak Alberta Serre i Abela Ferrare u mutacijski KINOSRAZ za Art-kino u Rijeci od 6. do 9. veljače 2020., kao i kino-koncert benda Abela Ferrare s glazbom iz njegovih filmova i muzičarima Joeom Deliom i Paulom Hippom, Cristinom Chiriac i PJ Deliom.

Prije dvije godine, malu retrospektivu uz prisutnost Abela Ferrare na Filmskim mutacijama otvorili smo njegovim filmom PASOLINI (2014.), a tada je prikazao i grubi šnit filma o turneji svog benda, ALIVE IN FRANCE (2017.). Filmovi Alberta Serre bili su glavni program prošlog izdanja Filmskih mutacija u siječnju 2019., uz njegov masterclass na filmskom odsjeku Akademije dramske umjetnosti, gdje se naši programi predavanja filmaša i filmologa odvijaju uz stalnu podršku Zvonimira Jurića.

Program DOBA MOĆI u Art-kinu otvaramo u četvrtak 6. veljače 2020. razgovorom Alexandera Garcíje Düttmanna i Alberta Serre te filmom LIBERTÉ (2019.). Abel Ferrara predstavit će u petak 7. veljače u Art-kinu svoj novi film TOMMASO (2019.)zajedno s protagonisticom Cristinom Chiriac i autorima glazbe. Bend Abela Ferrare s gostima priprema koncert za riječko kino u subotu 8. veljače, s glazbom iz njegovih filmova poput BAD LIEUTENANT, 444 - LAST DAY ON EARTH, CHINA GIRL.

Filmske mutacije XIII prikazuju programatski film Vlade Kristla FILM ILI MOĆ (1970.), posvetu Alexandera Horwatha moći filmskog oka Gustava Deutscha (FILM JE. 1-6, 1998., FILM/GOVORI/MNOGO/JEZIKA, 1995., FILM JE VIŠE OD FILMA, 1996.), materijalne akcije katarktičke komune Otta Mühla u filmovima Kurta Krena iz programa Tanje Vrvilo (6/64 MAMA I TATA (Materialakcija Otto Mühl), 1964. 7/64 LEDA I LABUD, 1964., 9/64 BOŽIĆNO DRVCE, 1964.), povratak krijesnica Laure Waddington u filmu GRANICA (2004.), a posebno najavljujemo pomno promišljene programe radikalnog kustostva Nicole Brenez VIZUALNI IZGREDI koji rekreiraju inicijaciju u revolucionarni film Piera Paola Pasolinija (PASOLINIJEV BIJES. HIPOTEZE ZA REKONSTRUKCIJU IZVORNE VERZIJE FILMA, Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Bertolucci, 1963.-2008.; 12 PROSINAC, Giovanni Bonfanti, Pier Paolo Pasolini, 1972.) i Jean-Luca Godarda (JEAN-LUC GODARD: INICIJACIJA U [REVOLUCIONARNI] FILM, Jean-Paul Török, 1969.), Paula Grivasa (FILM KATASTROFA, 2018.), Bani Khoshnoudi (1968: SLIJEPI ARHIV, 2014.), i Leobarda Lópeza Aretchea KRIK (1968.-1970.), programe o moći slobode Alberta Serre pod naslovom MOĆ I POBUNA i SALÒ ILI 120 DANA SODOME (1975.) Piera Paola Pasolinija.

Od filmova ističemo FILM KATASTROFA (2018.) s materijalima Godardovog FILM SOCIJALIZAM (2010.) u Zagrebu i u Rijeci gdje će o filmu razgovarati autor Paul Grivas i Nicole Brenez, film PREMA ZAKONU (1958.) Petera Weissa i Hansa Nordenströma. Isto tako, remedijaciju Bani Khoshnoudi 1968: SLIJEPI ARHIV (2014.), kao i meksički izvornik KRIK (1968.-1970.) Leobarda Lópeza Aretchea. Također izdvajamo aktualni, politički mišljen program vidljivog i nevidljivog ikonosraza iranskog filma kustosa Jonathana Rosenbauma i Ehsana Khoshbakhta koji povezuje autore poput Abbasa Kiarostamija, Forough Farrokhzad (restaurirana kopija filma KUĆA JE CRNA, 1963., s dijelovima poezije koja je nedostajala u 35-mm verziji filma koju smo prikazali na Filmskih mutacijama 2008. godine) te nepoznatih remek djela Ebrahima Golestana (BREGOVI MARLIKA, 1963., CIGLA I ZRCALO, 1964.), i takozvana 4 CRNA Kamrana Shirdela (ŽENSKI ZATVOR, 1965., ŽENSKA ČETVRT, 1966., TEHRAN, PRIJESTOLNICA IRANA, 1966., NOĆ KADA JE KIŠILO, 1967.) te Mehrnaz Saeed-Vafa o egzilskom redatelju Sohrabu Shahidu Salessu i usonijske kuće Rosenbaum koju je dizajnirao Frank Lloyd Wright u Florence, Alabami za obitelj Jonathana Rosenbauma.

Jonathan Rosenbaum jedan je istinski nadahnjujućih filmskih esejista i kritičara te stalni suradnik na našim programima, od prvog izdanja Filmskih mutacija 2007. godine kao jedan od šestero autora esejističke korespondencije: Filmske mutacije: pisma neke djece / nekoj djeci 1960-ih(Jonathan Rosenbaum, Alexander Horwath, Nicole Brenez, Raymond Bellour, Adrian Martin, Kent Jones) s kojima smo pokrenuli naš festival.

Ovogodišnji programi sraza FILM + MOĆ bave se reinterpretacijom uloge filmskog dispozitiva te njegovim emancipacijskim potencijalima: filmom kao okom stoljeća, a Rosenbaum svojim cjelokupnim filmološkim radom nastoji potaknuti čitatelje i filmske gledatelje na stalno obogaćivanje filmskog iskustva izvan komodificirajućih filmskih kanona te estetske i političke moći pojedinačnih filmova i politika njihovih autora.

Kolektiv međunarodnih i domaćih kustosa te filmskih i vizualnih umjetnika predstavlja tridesetak filmskih programa koji povezuju moduse transgresivnog filma u širokom rasponu vrsta i rodova s osobnim teoremima emancipacije slika. Kustoske prakse mobiliziraju afekt montaže atrakcija iz različitih vremena i tematiziraju odnose destitucije moći misaonim slikama i gorućim konceptima (od eurocentričnih do antiorijentalističkih) te njihove suspenzije u zbiljnosti. Naš fokus pokreću radikalne strategije prekoračenja, dislociranja, perzistencije i mimikrije u suvremenom umjetničkom filmu koje dovode u sraz dispozitiva gledateljsko iskustvo imobilizacije kretanja i autonomije pogleda. Kao paradigmatsku avangardističku ikonoklastičku gestu kino-filma ističemo estetiku rizika koja zahtjeva dokidanje filmske iluzije kretanja u ime stvarnog društvenog pokreta.

Kraj slika je iza nas: naš pojam KINOSRAZ povezuje istraživanja i raščlambe ikonoklastičkih gesta "zbilje po filmu" i teorijsko naslijeđe semioklazma: ukidanje posredovanja slika, njihove snage dekodiranja i obustavljanja provodeći interakciju između aktivnosti umjetnosti, trgovine spektakla i egzegeze. U širokom spektru filmskih iskustava, od razgovora s umjetnicima i kustosima, preko filmskih hepeninga KINOSINTEZA do interdisciplinarnog simpozija MOĆ KINOSRAZA o politikama kino-oka (moderatorice Branka Benčić i Tanja Vrvilo) postavljamo kao središnji interes transgresijsku petlju anarhije moći u proširenom stoljeću kina: od futurističkih manifesta bez filma do umjetnosti pokretnih slika poslije budućnosti. Aktivnosti Filmskih mutacija tijekom 2020. popraćene su serijom publikacija manifesta i pamfleta umjetnika, počevši s manifestima Jean-Luca Godarda i Alberta Serre.

Kustosica programskih izdanja Filmskih mutacija: festivala nevidljivog filma je Tanja Vrvilo, programe trinaestog izdanja organiziraju Film-protufilm i Art-kino, u partnerstvu s Muzejom suvremene umjetnosti u Zagrebu i Akademijom dramske umjetnosti, a prošireni program o politikama filmskog kustostvarealizira se u partnerstvu s projektom izvaninstitucionalnog obrazovanja udruge Mavena - Kustoska škola Split i Kino klubom Split.

Filmske mutacije odvijaju se u sklopu programa DOBA MOĆI kojemu je Art-kino partner, a koji je jedan od sedam glavnih programskih pravaca projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture.

Projekte umjetničke organizacije Film-protufilm podržavaju Zaklada Kultura nova, Art-kino i Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, Hrvatski audiovizualni centar, Ministarstvo kulture RH, Ured za kulturu Grada Zagreba.