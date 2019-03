Lozinke korisnika su bile spremljene u običnom tekstualnom formatu i bile vidljive svim zaposlenicima tvrtke

Facebook u četvrtak je priznao još jedan propust u zaštiti privatnosti korisnika jer je lozinke milijuna korisnika držala u nezaštićenom formatu. Lozinke su bile spremljene u običnom tekstualnom formatu i bile vidljive svim zaposlenicima tvrtke.

"Uočili smo to jer su naši sustavi prijave takvi da maskiraju lozinke tehnikama koje ih čine nečitljivima", napisao je Facebook u poruci korisnicima.

U poruci se navodi da pristup lozinkama izvana nije bio moguć i da nema znakova zlouporabe tih lozinki.

Problem je uočen u siječnju kad je provedena redovita sigurnosna kontrola u tvrtki te je problem otklonjen, a Facebook će obavijestiti sve koji su pogođeni tim propustom.

