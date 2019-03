EMUI 9.0, nova verzija korisničkog sučelja Honor, dostupan je od sredine ožujka korisnicima Honora 8X. HOTA ažuriranja će se izvršavati do 11. travnja. Temeljen na Androidu 9.0 Pie, EMUI 9.0 pruža vrhunske inovacije za pametniji i jednostavniji operativni sustav. Ove inovacije značajno poboljšavaju korisničko iskustvo što se tiče sigurnosti, pametnih značajki koje pokreće umjetna inteligencija (AI), upravljanja uređajem i njegovog korištenja.

Jedna od najznačajnijih inovacija kod EMUI-ja 9.0 je Password Vault, odnosno trezor za zaporke, koji pruža veću sigurnost za korisničke podatke i lozinke. Ažuriranje također korisnicima čini AI pristupačnijim uz HiVision - asistenta za putovanja, kupovinu i prevođenje koji koristi mogućnosti proširene stvarnosti (AR). Nadograđeni sustav uvodi bežično projiciranje, koje pruža iskustvo slično radu na stolnom računalu kada je uređaj bežično povezan s podržanim televizorom ili monitorom. Korisnici izravno s uređaja mogu projicirati prezentacije, fotografije, videozapise ili igre na veći zaslon.

Bolja ponuda, bolje iskustvo

Ukupno gledajući, EMUI 9.0 dizajniran je kao lagani operativni sustav koji čini uređaj bržim, čišćim i lakšim za korištenje. Nova verzija povećava ukupnu operativnu učinkovitost za 12,9 posto i drastično skraćuje vrijeme pokretanja aplikacija. Novi navigacijski sustav smanjio je broj stavki postavljanja EMUI-ja za 10 posto, što značajno pojednostavljuje korištenje. Još jedna ključna značajka EMUI-ja 9.0 je prirodni UX dizajn koji osigurava dosljednost s minimalističkim stilom inspiriranim prirodom.

HONOR 8X

HONOR 8X jedan je od najpopularnijih Honorovih uređaja. Kombinira napredne vodeće tehnologije i estetski dizajn. HONOR 8X karakterizira: minimalistički dizajn i COF tehnologija (chip-on-film), 6,5-inčni FullView zaslon koji čini čak 91% prednje površine kućišta, AI kamera, GPU Turbo i 2.5D aurora staklo dvostruke teksture s tzv. rešetkastim efektom. Preporučena maloprodajna cijena Honora 8X je 1.999 kuna, a dostupan je u maloprodaji i kod operatera.

Uređaji s velikim zaslonima moraju podržavati Miracast protokol ili koristiti Miracast video adapter.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal i na Instagramu >>